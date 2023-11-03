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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Папа Римський здивував вибором найкращого футболіста в історії

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск є одним із палких прихильників футболу. Понтифік, який народився в Буенос-Айресі, є також фанатом аргентинського клубу Сан-Лоренсо.

У Папи запитали, кого він вважає найкращим футболістом усіх часів – Ліонеля Мессі чи Дієго Марадону.

Відповідь понтифіка, ймовірно, здивувала його земляків, адже він несподівано назвав представника збірної конкурента аргентинців – бразильця Пеле.

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— Марадона чи Мессі? Я б назвав третього: Пеле. Марадона був великим гравцем, але він розчарував мене як людина. Він потрапив у поле зору тих, хто його хвалив, а не допомагав йому. Мессі, з іншого боку, дуже правильний, джентльмен. Але для мене з цих трьох найбільшим джентльменом є Пеле. Людина великого серця і людяності, – сказав понтифік в інтерв’ю Tg1.

Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня 2022 року на 83-му році життя. Король футболу тривалий час лікувався від раку. Аргентинець Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року. Причиною смерті колишнього футболіста стала раптова зупинка серця.

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Джерело: Record

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Дієго Марадона, Ліонель Мессі, Папа Римський, Пеле, Футбол
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