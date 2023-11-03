Папа Римський здивував вибором найкращого футболіста в історії
Папа Римський Франциск є одним із палких прихильників футболу. Понтифік, який народився в Буенос-Айресі, є також фанатом аргентинського клубу Сан-Лоренсо.
У Папи запитали, кого він вважає найкращим футболістом усіх часів – Ліонеля Мессі чи Дієго Марадону.
Відповідь понтифіка, ймовірно, здивувала його земляків, адже він несподівано назвав представника збірної конкурента аргентинців – бразильця Пеле.
— Марадона чи Мессі? Я б назвав третього: Пеле. Марадона був великим гравцем, але він розчарував мене як людина. Він потрапив у поле зору тих, хто його хвалив, а не допомагав йому. Мессі, з іншого боку, дуже правильний, джентльмен. Але для мене з цих трьох найбільшим джентльменом є Пеле. Людина великого серця і людяності, – сказав понтифік в інтерв’ю Tg1.
Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня 2022 року на 83-му році життя. Король футболу тривалий час лікувався від раку. Аргентинець Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року. Причиною смерті колишнього футболіста стала раптова зупинка серця.
Джерело: Record
Завантаження
Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.Діана Линник