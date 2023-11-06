Едмар офіційно покинув Металіст 1925 заради роботи за кордоном
Український футбольний клуб Металіст 1925 повідомив про відхід із команди тренера Едмара.
У заяві клубу йдеться, що Едмар отримав пропозицію роботи у клубі з-за кордону та вирішив там продовжити свою кар’єру.
– Клуб Металіст 1925 не мав морального права перешкоджати такому розвитку подій, – йдеться у заяві на офіційному сайті.
Повідомляється, що 43-річний Едмар прийшов на тренування команди та попрощався з футболістами та працівниками клубу.
Едмар очолив Металіст 1925 у жовтні 2022 року разом із Олегом Голодюком. Відтоді команда провела 36 матчів, у яких вісім разів здобула перемогу та 14 разів зіграла унічию. Ще 14 матчів завершилися поразками.
Із командою продовжить працювати Олег Голодюк.
Нині Металіст 1925 іде на дев’ятій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату української Прем’єр-ліги, маючи в активі 15 очок після 12 матчів. Лідером УПЛ залишається Кривбас (26 очок у 12 матчах).
За інформацією ЗМІ, ексгравець збірної України Едмар вирішив продовжити свою тренерську кар’єру у Казахстані. Він має очолити там місцевий Тобол.
Нагадаємо, 3 листопада стало відомо про відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо Київ. Столичний клуб тренуватиме Олександр Шовковський.
Джерело: Металіст 1925
Фото: Металіст 1925
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