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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Фанат Бока Хуніорс наклав на себе руки після поразки клубу у фіналі Копа Лібертадорес

Фанати Бока Хуніорс
Фото: Getty Images

Бразильський Флуміненсе вперше в історії виграв трофей Копа Лібертадорес. У фінальному матчі команда здолала аргентинський Бока Хуніорс після овертайму з рахунком 2:1.

Фінал відбувся на домашньому стадіоні бразильського клубу – Маракана. Господарі поля першими відкрили рахунок на 36-й хвилині після голу Хермана Кано, а у другому таймі Луїс Адвінкула відновив паритет.

Вирішальний гол у зустрічі забив футболіст Флуміненсе Джон Кеннеді на дев’ятій хвилині овертайму.

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Поразка аргентинського клубу у фіналі турніру обернулася трагедією. Аргентинська преса повідомила, що 23-річний вболівальник після фіаско улюбленого клубу вкоротив собі віку.

Чоловіка звали Марсело Моралес, він працював поліцейським у Буенос-Айресі та був палким вболівальником Боки.

За повідомленням телеканалу Crónica TV, чоловік “не зміг пережити біль поразки”, тому зважився на радикальне рішення.

Цей телеканал взяв інтерв’ю у матері Моралеса, яка підтвердила, що її син пішов на це, бо був “фанатом Боки”. У смерті сина вона звинуватила його улюблений футбольний клуб.

— Якщо Бока програвала, він засмучувався, сумував, лютував, казав, що Бока – найкраща команда. Бока – це лайно. Вони вбили його. У мене його більше немає, і немає гравця, який би висловив мені співчуття, – сказала вбита горем жінка.

Вона також стверджувала, що за кілька днів до цього її син погрожував вкоротити собі віку, якщо Бока не виграє Копа, але це ніхто не сприйняв серйозно.

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Що таке Копа Лібертадорес

Копа Лібертадорес – один із найпрестижніших футбольних турнірів у світі. Його можна назвати аналогом європейської Ліги чемпіонів у Південній Америці.

Команда з Бразилії вп’яте поспіль виграла трофей Копа Лібертадорес. До тріумфу Флуміненсе у фіналі перемагали Фламенго (2019-й та 2022 рік) та Палмейрас (2020-й та 2021 рік).

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Джерело: Marca
Бока Хуніорс, Кубок Лібертадорес, Самогубство, Футбол
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