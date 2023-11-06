Фанат Бока Хуніорс наклав на себе руки після поразки клубу у фіналі Копа Лібертадорес

Бразильський Флуміненсе вперше в історії виграв трофей Копа Лібертадорес. У фінальному матчі команда здолала аргентинський Бока Хуніорс після овертайму з рахунком 2:1.

Фінал відбувся на домашньому стадіоні бразильського клубу – Маракана. Господарі поля першими відкрили рахунок на 36-й хвилині після голу Хермана Кано, а у другому таймі Луїс Адвінкула відновив паритет.

Вирішальний гол у зустрічі забив футболіст Флуміненсе Джон Кеннеді на дев’ятій хвилині овертайму.

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Поразка аргентинського клубу у фіналі турніру обернулася трагедією. Аргентинська преса повідомила, що 23-річний вболівальник після фіаско улюбленого клубу вкоротив собі віку.

Чоловіка звали Марсело Моралес, він працював поліцейським у Буенос-Айресі та був палким вболівальником Боки.

За повідомленням телеканалу Crónica TV, чоловік “не зміг пережити біль поразки”, тому зважився на радикальне рішення.

Цей телеканал взяв інтерв’ю у матері Моралеса, яка підтвердила, що її син пішов на це, бо був “фанатом Боки”. У смерті сина вона звинуватила його улюблений футбольний клуб.

— Якщо Бока програвала, він засмучувався, сумував, лютував, казав, що Бока – найкраща команда. Бока – це лайно. Вони вбили його. У мене його більше немає, і немає гравця, який би висловив мені співчуття, – сказала вбита горем жінка.

Вона також стверджувала, що за кілька днів до цього її син погрожував вкоротити собі віку, якщо Бока не виграє Копа, але це ніхто не сприйняв серйозно.

Що таке Копа Лібертадорес

Копа Лібертадорес – один із найпрестижніших футбольних турнірів у світі. Його можна назвати аналогом європейської Ліги чемпіонів у Південній Америці.

Команда з Бразилії вп’яте поспіль виграла трофей Копа Лібертадорес. До тріумфу Флуміненсе у фіналі перемагали Фламенго (2019-й та 2022 рік) та Палмейрас (2020-й та 2021 рік).

Джерело : Marca

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