УЄФА змусив Україну провести спаринг перед матчем з Італією – заява Реброва

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) змусив синьо-жовтих провести спаринг перед матчем із командою Італії у відборі на Євро-2024.

Так фахівець прокоментував контрольну гру з польською Лехією у Гданську. На запитання, чи потрібен зараз спаринг, Ребров відповів:

— Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру, – сказав Ребров.

Також головний тренер висловив сподівання, що Віктор Циганков повернеться до форми. Він розповів, що у гравців є деякі пошкодження, але вважає, що до ігор збірної всі будуть готові.

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УЄФА тисне на збірну України?

Раніше футбольний коментатор Віктор Вацко повідомляв, що УЄФА примушує УАФ зіграти контрольний матч перед матчем проти Італії. Сергій Ребров був проти. ЗМІ називали козирем українців те, що у нашої збірної вікно, а італійці мають офіційну зустріч із македонцями у відборі на ЧЄ-2024.

За його словами, УЄФА знайшла нашій збірній у суперники команду Лаосу та схиляла до того, щоб синьо-жовті в один день (17 листопада) із Італією, яка гратиме проти Північної Македонії, провели гру.

Повідомляється, що спаринг із місцевою Лехією у Гданську буде закритим. Також сторони нібито домовилися провести по 10 замін.

Масла у вогонь додав ще й неоднозначний вислів з боку президента УЄФА Александара Чеферіна наприкінці жовтня. В інтерв’ю La Presse функціонер заявив: Італія має кваліфікуватись на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Італійська збірна є надто важливою, але я думаю, що вона виграє в України.

У турнірній таблиці групи С Україна посідає другу сходинку після семи зіграних матчів. В активі синьо-жовтих 13 очок. Італія розташувалася на третьому місці (10 очок у шести матчах).

Джерело: ВЗБІРНА

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