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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УЄФА змусив Україну провести спаринг перед матчем з Італією – заява Реброва

Сергій Ребров
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) змусив синьо-жовтих провести спаринг перед матчем із командою Італії у відборі на Євро-2024.

Так фахівець прокоментував контрольну гру з польською Лехією у Гданську. На запитання, чи потрібен зараз спаринг, Ребров відповів:

— Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру, – сказав Ребров.

Також головний тренер висловив сподівання, що Віктор Циганков повернеться до форми. Він розповів, що у гравців є деякі пошкодження, але вважає, що до ігор збірної всі будуть готові.

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Раніше футбольний коментатор Віктор Вацко повідомляв, що УЄФА примушує УАФ зіграти контрольний матч перед матчем проти Італії. Сергій Ребров був проти. ЗМІ називали козирем українців те, що у нашої збірної вікно, а італійці мають офіційну зустріч із македонцями у відборі на ЧЄ-2024.

За його словами, УЄФА знайшла нашій збірній у суперники команду Лаосу та схиляла до того, щоб синьо-жовті в один день (17 листопада) із Італією, яка гратиме проти Північної Македонії, провели гру.

Повідомляється, що спаринг із місцевою Лехією у Гданську буде закритим. Також сторони нібито домовилися провести по 10 замін.

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Масла у вогонь додав ще й неоднозначний вислів з боку президента УЄФА Александара Чеферіна наприкінці жовтня. В інтерв’ю La Presse функціонер заявив: Італія має кваліфікуватись на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Італійська збірна є надто важливою, але я думаю, що вона виграє в України.

У турнірній таблиці групи С Україна посідає другу сходинку після семи зіграних матчів. В активі синьо-жовтих 13 очок. Італія розташувалася на третьому місці (10 очок у шести матчах).

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Джерело: ВЗБІРНА

Збірна України, Сергій Ребров, Футбол
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