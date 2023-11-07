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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Досі живу з мамою: Ентоні Джошуа розкрив деталі особистого життя

Ентоні Джошуа
Фото: Getty Images

Британський боксер Ентоні Джошуа розповів, що досі живе з мамою та не збирається переїжджати і підлаштовуватися під майбутню дівчину.

34-річний спортсмен наполягає, що дуже цінує сімейні стосунки, повідомляє видання Daily Mail.

— Я досі живу з мамою. Ми виросли у власному родинному домі, ми підтримуємо своїх батьків. Чому я маю переїхати та залишати маму саму, заради якоїсь дівчини? Сім’я – це найважливіше, – сказав Джошуа.

Боксер додав, що коли дівчина стане його дружиною, то вона не просто вийде заміж за нього. Джошуа зауважив: Вона виходить заміж за мою сім’ю.

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За його словами, йому подобається тримати своє особисте життя у таємниці.

Хто наступний суперник Джошуа?

Наступним суперником британця, ймовірно, буде не американець Деонтей Вайлдер. Переговори про цей бій зайшли у глухий кут.

За словами промоутера Джошуа, Едді Гірна, наступний суперник Ентоні буде із першої 15-ки. Він сказав: Якщо це не Вайлдер, якщо це не мегафайт, то це має бути хтось, у кому люди, як і раніше, зацікавлені.

Очікується, що Джошуа вийде на ринг у грудні або січні. Гірн додав, що краще провести бій у грудні, оскільки боксери зможуть зустріти Різдво, а не готуватися до бою.

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Джерело: Daily Mail
Бокс, Ентоні Джошуа
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