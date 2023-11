Полячка Свьонтек виграла Підсумковий турнір і знову очолила рейтинг WTA

Польська тенісистка Іга Свьонтек виграла Підсумковий турнір WTA 2023 у мексиканському Канкуні. У фіналі вона обіграла у двох сетах американку Джессіку Пегулу із розгромним рахунком 6:1, 6:0.

Для Іги це перший титул WTA Finals у кар’єрі. Минулого року вона зупинилася на стадії півфіналу.

Завоювавши шостий титул у сезоні та 17-й загалом, 22-річна Свьонтек повернулася у лідери рейтингу WTA та завершить поточний рік у статусі першої ракетки світу, змістивши з цієї сходинки “нейтральну” білоруску Аріну Соболенко.

Якщо рахувати кількість виграних матчів за сезон, то для полячки це була 68-ма перемога у поточному році. Це найбільша кількість перемог за рік відколи у 2013 році американка Серена Вільямс 79 разів тріумфувала над своїми опонентками.

Victory is yours, Iga @iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!

