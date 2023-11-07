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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Полячка Свьонтек виграла Підсумковий турнір і знову очолила рейтинг WTA

Іга Свьонтек
Фото: Getty Images

Польська тенісистка Іга Свьонтек виграла Підсумковий турнір WTA 2023 у мексиканському Канкуні. У фіналі вона обіграла у двох сетах американку Джессіку Пегулу із розгромним рахунком 6:1, 6:0.

Для Іги це перший титул WTA Finals у кар’єрі. Минулого року вона зупинилася на стадії півфіналу.

Завоювавши шостий титул у сезоні та 17-й загалом, 22-річна Свьонтек повернулася у лідери рейтингу WTA та завершить поточний рік у статусі першої ракетки світу, змістивши з цієї сходинки “нейтральну” білоруску Аріну Соболенко.

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Якщо рахувати кількість виграних матчів за сезон, то для полячки це була 68-ма перемога у поточному році. Це найбільша кількість перемог за рік відколи у 2013 році американка Серена Вільямс 79 разів тріумфувала над своїми опонентками.

За словами Свьонтек, статус першої ракетки був для неї важким тягарем, коли вона вперше його досягла. Тенісистка сказала, що трохи почувалася самозванкою, але тепер знає, що заслуговує на своє місце.

– 2022 рік був чудовим, тому не знала, чи вдасться мені повторити такий сезон. Наприкінці я вже не відчувала, що перебуваю в тіні, бо знала, що на мене чекає ще один чудовий сезон. І, чесно кажучи, змирилася з тим, що у мене не буде такого сезону, як у 2022 році, тож просто дивився вперед. Я засвоїла урок і не хотіла, щоб (перше місце, – Ред.) вплинуло на мене, – сказала Свьонтек.

Свьонтек стала лише четвертою тенісисткою, яка виграла фінал WTA у віці до 23 років. Раніше це вдавалося Кім Клійстерс, Марії Шараповій та Петрі Квітовій.

Нагадаємо, у півфіналі Підсумкового турніру Іга Свьонтек перемогла Аріну Соболенко, яка виступає без прапора та гімну.

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Підсумковий турнір WTA, Теніс
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