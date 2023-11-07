Шахтар – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів

Шахтар зустрінеться з каталонською Барселоною у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 7 листопада у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Барселона

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Також гра транслюватиметься на платформі Volya TV.

Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Барселона

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хаві Ернандеса. На перемогу каталонського клубу приймають ставки з коефіцієнтом 1.32. Успіх гірників оцінюють у 11.00. Нічийний результат зустрічі в основний час – 6.30.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.81.

Матч довірили обслуговувати боснійській бригаді арбітрів на чолі з Ірфаном Пельто. Йому допомагатимуть: Сенад Ібрісімбегович і Давор Бельжо. Четвертий арбітр – Мілош Гігович.

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона здобула перемогу над Шахтарем із рахунком 2:1. У блаугранас забивали Ферран Торрес і Фермін Лопес, у гірників відзначився Георгій Судаков.

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