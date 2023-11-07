Шахтар – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів
Шахтар зустрінеться з каталонською Барселоною у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 7 листопада у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон.
Початок матчу – о 19:45 за київським часом.
Де дивитися Шахтар – Барселона
Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Також гра транслюватиметься на платформі Volya TV.
Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Барселона
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хаві Ернандеса. На перемогу каталонського клубу приймають ставки з коефіцієнтом 1.32. Успіх гірників оцінюють у 11.00. Нічийний результат зустрічі в основний час – 6.30.
На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.81.
Матч довірили обслуговувати боснійській бригаді арбітрів на чолі з Ірфаном Пельто. Йому допомагатимуть: Сенад Ібрісімбегович і Давор Бельжо. Четвертий арбітр – Мілош Гігович.
У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона здобула перемогу над Шахтарем із рахунком 2:1. У блаугранас забивали Ферран Торрес і Фермін Лопес, у гірників відзначився Георгій Судаков.
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