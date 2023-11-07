Шахтар у Японії проведе благодійний матч із переможцем Кубка Джей-ліги

Донецький Шахтар проведе благодійний матч у столиці Японії – Токіо. Суперником гірників стане команда Авіспа Фукуока. Про це повідомляє офіційний сайт японського клубу.

Гра відбудеться в ніч проти 19 грудня у Токіо на Японському національному стадіоні, який був основною ареною літньої Олімпіади-2020. Початок зустрічі о 01:00 за київським часом.

В Авіспа Фукуока зауважили, що матч відбудеться з метою підтримки України на тлі війни. Усі прибутки від матчу, за винятком вирахування витрат, підуть на допомогу у відновленні України.

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У день матчу також відбудеться благодійна вечірка, на яку будуть запрошені переселенці з України, що нині проживають у Японії.

Матч у Японії відбудеться після завершення Шахтарем першої офіційної частини поточного сезону. Перед цим матчем гірники проведуть зіграють у межах шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді проти Порту 13 грудня.

Що відомо про клуб Авіспа Фукуока?

Команда виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Японії з футболу (Джей-ліга).

4 листопада 2023 року Авіспа виграла Кубок Джей-ліги, перемігши у фінальному матчі чинного переможця Ліги чемпіонів Азії, японський клуб Урава Ред Даймондс із рахунком 2:1. Це був перший великий трофей в історії клубу.

Джерело: Авіспа Фукуока

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