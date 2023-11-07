Трилер у Лондоні: Тоттенгем удев’ятьох поступився Челсі та втратив лідерство в АПЛ

Тоттенгем Готспур у меншості поступився Челсі у лондонському дербі в межах 11 туру англійської Прем’єр-ліги. Гра відбулася у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур та завершилася поразкою господарів поля з рахунком 1:4.

Шпори швидко повели у зустрічі після голу головою Деяна Кулушевскі на шостій хвилині. Згодом перевагу підопічних Анге Постекоглу подвоїв капітан команди Сон Хин Мін, та гол скасували через офсайд. Така ж доля спіткала гол (гра рукою) Рахіма Стерлінга на 21-й хвилині.

Ще через сім хвилин відзначився хавбек синіх Мойсес Кайседо – м’яч також скасували через офсайд.

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На 35-й хвилині захисник шпор Крістіан Ромеро сфолив у своїй штрафній та отримав пряму червону картку, а Челсі – право пробити пенальті. Одинадцятиметровий удар реалізував Коул Палмер.

Пристрасті продовжували наростати протягом 12 хвилин доданого часу до першого тайму, а після перерви на глядачів чекала ще більша драма.

На початку другого тайму захисник Тоттенгема Ієнома Удогі отримав другу жовту картку у грі та достроково залишив поле. Усередині другої половини зустрічі Ніколасу Джексону вдалося вивести Челсі вперед. Тоттенгем досить швидко відновив паритет, але гол Еріка Даєра скасували після відеоповтору. Це було вже четверте скасоване взяття воріт за гру.

Відеоогляд матчу Тоттенгем – Челсі – 1:4

Найбільший шанс зрівняти рахунок мав Сон, але удар корейця відбив голкіпер синіх Роберт Санчес. У компенсований час Джексону вдалося забити ще двічі та оформити геттрик, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Результат означає, що Тоттенгем опустився на друге місце турнірної таблиці АПЛ, відстаючи на одне очко від лідера Манчестер Сіті. З іншого боку, перемога дозволила Челсі піднятися на десяте місце.

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