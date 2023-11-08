Шахтар перетворив тиск Барси на прикрасу своєї гри: іспанські ЗМІ хвалять гірників

Донецький Шахтар у четвертому турі групового етапу шокував футбольну Європу, здобувши сенсаційну перемогу над каталонською Барселоною у Гамбурзі з рахунком 1:0.

Востаннє українська команда перемагала каталонців 15 років тому — у грудні 2008 року в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Тоді команда під керівництвом Мірчі Луческу обіграла блаугранас на Камп Ноу з рахунком 3:2.

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Офіційний акаунт УЄФА у соціальній мережі X (колишній Twitter), публікуючи результат матчу Шахтар – Барселона, написав просто: Shocktar, додавши емодзі, яке демонструє шок.

Факти ICTV зібрали реакцію іспанської преси після матчу, яка знищує за гру Барселону та хвалить українську команду.

Огляд іспанських ЗМІ після матчу Шахтар – Барселона

Іспанська Marca видала відразу кілька оглядів на матч у Гамбурзі. В одному з них йдеться, що в Іспанії всі очікували, що Барса відновить свою європейську самооцінку, але в Гамбурзі сталася сувора перевірка на міцність. Докірливий підхід Хаві та ротація гравців змусили Барсу зіткнутися з реальністю.

— Сікан став героєм для Шахтаря, який був ближчим до того, щоб забити другий м’яч, аніж пропустити, – йдеться в одному з оглядів.

У більш розлогому огляді Marca зазначається, що Барселона отримала добрячого ляпаса в Гамбурзі.

Підопічні Хаві видали жахливу гру. Барселону переслідували всі європейські примари минулих років. Вильоти минулих років проти Баварії, Бенфіки чи Інтера. А вчорашні суперники були набагато нижчого рівня, ніж всі вони, резюмує автор.

Підопічні Хаві були абсолютно безпорадними протягом усього матчу. Попри те, що блаугранас володіли м’ячем у переважній більшості, вони так і не змогли знайти шлях до воріт. Вони стикалися з обороною суперника. Але проблеми виникли і в захисті. Перепасовки призводили до швидких контратак українців, які мали кілька нагод завершити гру забитими м’ячами.

Видання Sport.es пише, що поразка в Гамбурзі поставила Барсу в найгірший стан у сезоні. Не з точки зору результатів, а з точки зору відчуттів. Блаугранас продемонстрували “суцільний блок” проти Шахтаря і втратили можливість забронювати собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Вчорашня перемога Шахтаря – це не просто 3 очки. Це також був промінь світла у всій темряві, що оточує Україну. Про це пише видання AS. Видання пише: Вчора Україна забила гол проти війни.

Нещадною до Барселони була каталонська преса, зокрема Mundo Deportivo. Там зазначають, що команда Хаві зазнала жахливої невдачі в Гамбурзі проти Шахтаря.

— Млява команда протягом години матчу і недостатня фінальна реакція проти ентузіазму і добре відпрацьованої гри Шахтаря… Барселона з кількома змінами володіла м’ячем на полі, але це нагадувало ковзанку, а Шахтар поступово втрачав страх.

Гол Сікана вони описали так: М’яч повільно, наче в кошмарному сні, влетів дугою у ворота.

Ви знаєте, як це – виходити на поле без плану? Що ж, саме це демонструє Барселона у своїх останніх матчах, пише Estadio Deportivo. Правда полягає в тому, що Барса наразі є командою без футболу і без керівництва, яка може програти будь-кому.

— Завдяки яскравій, живій і сміливій грі Шахтар перетворив тиск Барси на прикрасу своєї чудової гри. Вони грали, грали і грали. Футбол Барселони був сумним і пласким, що рідко зустрічається в їхній історії, принаймні, останнім часом – від команди мрії до сьогодення.

Автор пише, що суперником каталонців була “команда, яка не збирається ставати чемпіонами Європи, але яка знала, що у неї в руках, знала свої шанси і, головне, мала план і виконувала його досконало”.

Шахтар досконало контролював темп гри, знав, як триматися біля своїх воріт, а Барса була безсилою до фінального свистка. Мало того, що вони програли, вони опинилися перед сумною реальністю: команда Хаві залишилася без футболу і без керівництва.

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