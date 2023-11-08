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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вперше в історії: в Україні чоловічу футбольну команду очолила жінка

Ія Андрущак

Полтавська Ворскла повідомила про призначення колишньої футболістки збірної України Ії Андрущак на посаду головного тренера чоловічої команди Ворскли U-19.

Про це повідомила пресслужба біло-зелених у середу, 8 листопада.

— Ексгравчиня жіночої Ворскли та національної збірної України, яка має безліч титулів та відзнак українського футболу, погодилася на пропозицію клубного керівництва попрацювати з найближчим резервом біло-зелених, – йдеться у заяві.

Зазначається, що угода з Андрущак розрахована на пів року. Під її керівництвом полтавці проведуть частину сезону в Молодіжній лізі, яка завершиться у травні.

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Андрущак стала першою жінкою, яка очолила професійну чоловічу футбольну команду в Україні.

Перший матч під керівництвом Андрущак команда Ворскли U-19 проведе у п’ятницю, 10 листопада, на виїзді проти однолітків із Оболоні.

Що відомо про Ію Андрущак

Ії Андрущак 36 років. Вона грала у півзахисті та завершила ігрову кар’єру у серпні 2021 року. У футболці збірної України Андрущак провела 58 матчів, в яких забила два голи.

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Відтоді вона здобула тренерський диплом рівня А та працювала у тренерських штабах жіночої збірної України та Ворскли, однак самостійного досвіду дотепер не мала.

Андрущак також була обрана амбасадором фіналу жіночої Ліги чемпіонів у 2018 році у Києві.

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Джерело: ФК Ворскла

Фото: Ія Андрущак

Ворскла, Футбол
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