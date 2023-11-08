Я б дуже хотів, щоб це був лютий: Усик про нову дату бою з Ф’юрі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик повідомив, що дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі має визначитися наступного тижня.

Українець досить схвально відгукнувся на перспективу проведення бою з британцем у лютому 2024 року.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у соцмережі X, посилаючись на Reuters.

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– Це може бути лютий, і я б дуже хотів, щоб це був лютий. Я був готовий на 23 грудня, та оскільки Ф’юрі дістав травми і нокдаун, його (бій, – Ред.) буде перенесено на наступний рік, – сказав Усик.

Бій Усик – Ф’юрі було заплановано на 23 грудня, але через те, що британець зазнав розсічення у поєдинку з Френсісом Нганну, а також через те, що йому знадобиться більше часу на відновлення, поєдинок перенесли.

Нещодавно промоутер британця Френк Воррен заявляв, що бій відбудеться до 2 березня. Воррен сказав, що точну дату бою оголосять “досить скоро”.

На кону бою Усик – Ф’юрі стоятимуть чотири чемпіонські пояси та звання абсолютного чемпіона світу. У контракті сторін прописано бій-реванш.

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