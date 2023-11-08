Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів
Зоря зустрінеться з ізраїльським Маккабі Тель-Авів у матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24. Гра відбудеться 9 листопада у Любліні на однойменній арені.
Початок матчу — о 22:00 за київським часом.
Де дивитися Зоря – Маккабі
Уболівальники зможуть подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Прогноз букмекерів на гру Зоря – Маккабі
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Роббі Кіна. На перемогу клубу з Тель-Авіва приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх українського клубу оцінюють у 4.50. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.75.
На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.85.
Зазначимо, що очну зустріч команд у третьому турі Ліги конференцій УЄФА переніс із 26 жовтня на 25 листопада через напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.
У другому турі Ліги конференцій Зоря обіграла ісландський Брейдаблік із рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив форвард Зорі Ігор Горбач.
У турнірній таблиці квартету В наразі Зоря йде другою після двох зіграних матчів. В активі команди 4 очки. Лідирує у групі бельгійський Гент – 7 очок у трьох матчах.
Завантаження
Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко