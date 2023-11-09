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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів

ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Зоря зустрінеться з ізраїльським Маккабі Тель-Авів у матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24. Гра відбудеться 9 листопада у Любліні на однойменній арені.

Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Зоря – Маккабі

Уболівальники зможуть подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Прогноз букмекерів на гру Зоря Маккабі

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Роббі Кіна. На перемогу клубу з Тель-Авіва приймають ставки з коефіцієнтом 1.74. Успіх українського клубу оцінюють у 5.00. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.00.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.86.

Матч довірили обслуговувати бригаді арбітрів із Шотландії на чолі з Джоном Бітоном. Йому допомагатимуть Деніель Макфарлейн та Дуглас Поттер. Четвертий арбітр – Метью Макдермід.

Зазначимо, що очну зустріч команд у третьому турі Ліги конференцій УЄФА переніс із 26 жовтня на 25 листопада через напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

У другому турі Ліги конференцій Зоря обіграла ісландський Брейдаблік із рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив форвард Зорі Ігор Горбач.

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У турнірній таблиці квартету В наразі Зоря йде другою після двох зіграних матчів. В активі команди 4 очки. Лідирує у групі бельгійський Гент – 7 очок у трьох матчах.

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Ліга конференцій, ФК Зоря, Футбол
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