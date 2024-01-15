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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ломаченко оголосив про проведення бою із Камбососом за вакантний пояс IBF

Василь Ломаченко

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко наступний бій проведе проти австралійського боксера Джорджа Камбососа.

На своїй сторінці в Instagram, яка є недоступною для користувачів в Україні, Ломаченко опублікував пост, в якому виклав постер поєдинку.

На ньому зазначається, що бій відбудеться 12 травня 2024 року в Австралії – місто не уточнюється.

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Свій допис Ломаченко прокоментував: З Богом. Мир усім.

скрін постеру Ломаченка

Скриншот: Instagram/Василь Ломаченко

На кону бою Ломаченко – Камбосос стоятиме чемпіонський титул IBF. Цей пояс став вакантним після відмови Девіна Хейні, який змінив вагову категорію.

Що відомо про бій Ломаченко – Камбосос

У середині грудня промоутер Top Rank Боб Арум повідомив, що сторони домовилися про проведення бою між Ломаченком та Камбососом за пояс IBF у легкій вазі.

Спершу орієнтовною датою називали 13 квітня, а місцем проведення – місто Перт.

Сам австралієць також нещодавно натякнув на майбутній бій з українцем, коли виклав у соціальній мережі Instagram постер бою Ломаченко – Камбосос.

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Фото: Instagram/Василь Ломаченко

Бокс, Василь Ломаченко
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