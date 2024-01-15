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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Нагадав про ізраїльських заручників: у Туреччині арештували футболіста за святкування голу

Сагів Єхезкель

Турецький футбольний клуб Антальяспор вирішив розірвати контракт із ізраїльським гравцем Сагівом Єхезкелем через святкування голу у ворота Трабзонспору.

Команди грали у неділю у межах турецької Суперліги на стадіоні Анталья Стадіум.

Гол Єхезкеля на 68-й хвилині допоміг Антальяспору вирвати нічию у домашньому матчі з рахунком 1:1.

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Але через святкування голу Єхезкель потрапив у заголовки світових ЗМІ. Ізраїльський півзахисник показав на свій зап’ясток, на якому була пов’язка з написом 100 днів. 7.10 і малюнком у вигляді зірки Давида.

Після святкування голу турецький клуб виступив із заявою, в якій йшлося про рішення виключити його з команди. Антальяспор заявив, що Єхезкель “діяв проти національних цінностей” Туреччини, коли показав напис на зап’ястку.

— Він буде виключений з команди за рішенням ради директорів. Наша рада директорів ніколи не допустить поведінки, що суперечить почуттям нашої країни, навіть якщо на кону стоятиме чемпіонство або трофей, — йдеться у заяві ФК.

Президент клубу також пообіцяв розірвати контракт із 28-річним хавбеком.

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Крім того, після святкування голу турецька прокуратура розпочала розслідування проти футболіста. Міністр юстиції країни Йилмаз Тунч заявив, що спортсмена звинувачують у “підбурюванні людей до ненависті і ворожнечі”.

За повідомленнями низки турецьких ЗМІ, Єхезкеля заарештувала поліція Анталії у неділю ввечері. У понеділок стадо відомо, що футболіста звільнили з-під варти та, ймовірно, депортують до Ізраїлю.

7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль. Терористи прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару.

Атака супроводжувалася масовими звірствами та вбивствами мирного населення. Внаслідок атаки ХАМАС загинули понад 1,4 тис. осіб в Ізраїлі. Ще понад сотня опинилася у полоні.

У відповідь на вторгнення Ізраїль розпочав операцію в Газі. Україна, США, країни Європи та низка країн світу засудили атаку ХАМАСу.

Фото: Antalyaspor/X

Джерело: Sport Bible

Ізраїль, Туреччина, Футбол
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