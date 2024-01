Нагадав про ізраїльських заручників: у Туреччині арештували футболіста за святкування голу

Турецький футбольний клуб Антальяспор вирішив розірвати контракт із ізраїльським гравцем Сагівом Єхезкелем через святкування голу у ворота Трабзонспору.

Команди грали у неділю у межах турецької Суперліги на стадіоні Анталья Стадіум.

Гол Єхезкеля на 68-й хвилині допоміг Антальяспору вирвати нічию у домашньому матчі з рахунком 1:1.

Але через святкування голу Єхезкель потрапив у заголовки світових ЗМІ. Ізраїльський півзахисник показав на свій зап’ясток, на якому була пов’язка з написом 100 днів. 7.10 і малюнком у вигляді зірки Давида.

Turkish prosecutors launched an investigation against Israeli soccer player Sagiv Yehezkel on charges of “inciting people to hatred and hostility.”

His crime, making a heart sign with his hands to the camera, and showing the words “100 days. 7.10” along with a Star of David… pic.twitter.com/KTy4oeLjfE

— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 15, 2024