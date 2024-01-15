Нагадав про ізраїльських заручників: у Туреччині арештували футболіста за святкування голу

Турецький футбольний клуб Антальяспор вирішив розірвати контракт із ізраїльським гравцем Сагівом Єхезкелем через святкування голу у ворота Трабзонспору.

Команди грали у неділю у межах турецької Суперліги на стадіоні Анталья Стадіум.

Гол Єхезкеля на 68-й хвилині допоміг Антальяспору вирвати нічию у домашньому матчі з рахунком 1:1.

Зараз дивляться

Але через святкування голу Єхезкель потрапив у заголовки світових ЗМІ. Ізраїльський півзахисник показав на свій зап’ясток, на якому була пов’язка з написом 100 днів. 7.10 і малюнком у вигляді зірки Давида.

Turkish prosecutors launched an investigation against Israeli soccer player Sagiv Yehezkel on charges of “inciting people to hatred and hostility.” His crime, making a heart sign with his hands to the camera, and showing the words “100 days. 7.10” along with a Star of David… pic.twitter.com/KTy4oeLjfE — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 15, 2024

Після святкування голу турецький клуб виступив із заявою, в якій йшлося про рішення виключити його з команди. Антальяспор заявив, що Єхезкель “діяв проти національних цінностей” Туреччини, коли показав напис на зап’ястку.

— Він буде виключений з команди за рішенням ради директорів. Наша рада директорів ніколи не допустить поведінки, що суперечить почуттям нашої країни, навіть якщо на кону стоятиме чемпіонство або трофей, — йдеться у заяві ФК.

Президент клубу також пообіцяв розірвати контракт із 28-річним хавбеком.

Kamuoyunun Dikkatine! Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar… pic.twitter.com/Bu67KF27zp — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024

Крім того, після святкування голу турецька прокуратура розпочала розслідування проти футболіста. Міністр юстиції країни Йилмаз Тунч заявив, що спортсмена звинувачують у “підбурюванні людей до ненависті і ворожнечі”.

За повідомленнями низки турецьких ЗМІ, Єхезкеля заарештувала поліція Анталії у неділю ввечері. У понеділок стадо відомо, що футболіста звільнили з-під варти та, ймовірно, депортують до Ізраїлю.

7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль. Терористи прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару.

Атака супроводжувалася масовими звірствами та вбивствами мирного населення. Внаслідок атаки ХАМАС загинули понад 1,4 тис. осіб в Ізраїлі. Ще понад сотня опинилася у полоні.

У відповідь на вторгнення Ізраїль розпочав операцію в Газі. Україна, США, країни Європи та низка країн світу засудили атаку ХАМАСу.

Фото: Antalyaspor/X

Джерело: Sport Bible

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.