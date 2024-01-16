Рома звільнила Жозе Моурінью з посади головного тренера

Італійська Рома звільнила з посади головного тренера португальського фахівця Жозе Моурінью. Про це йдеться на офіційному сайті римлян.

Разом із Моурінью клуб залишать також його асистенти.

Португалець очолював Рому з 2021 року, змінивши на цій посаді свого співвітчизника Паулу Фонсеку. Моурінью привів вовків до перемоги у фіналі Ліги конференцій у 2022 році, а клуб таким чином здобув свій перший єврокубковий трофей в історії.

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У попередньому сезоні Особливий вивів Рому до фіналу Ліги Європи, де вовки програли іспанській Севільї у серії пенальті, зігравши в основний та компенсований час 1:1.

— Ми хотіли б подякувати Жозе від імені всіх нас в Ромі за його пристрасть і зусилля з моменту його приходу в клуб. У нас завжди будуть чудові спогади про його перебування в Ромі, але ми вважаємо, що негайні зміни в інтересах клубу, – йдеться у повідомленні власників Роми Дена та Раяна Фрідкінів.

Пресслужба Роми додала, що подальша інформація про новий тренерський штаб з’явиться згодом.

Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

У кар’єрі Моурінью Рома стала другим італійським клубом. У Серії А він також очолював Інтер, з яким двічі виграв Скудетто та Лігу чемпіонів (2010).

Контракт Моурінью із Ромою спливав улітку 2024 року. Керівництво клубу вирішило розірвати угоду після гучних поразок команди від Мілана (1:3) у Серії А та від Лаціо у римському дербі у межах Кубка Італії (0:1).

Джерело: ФК Рома

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