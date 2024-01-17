Капітан Тоттенгема обійшов Роналду у голосуванні за найкращого футболіста Азії
Капітана англійського Тоттенгема та збірної Південної Кореї Сон Хин Міна визнали найкращим футболістом Азії за останні 12 місяців. Для гравця це вже сьомий поспіль титул.
Зірка корейського футболу отримав нагороду Найкращий футболіст Азії, яка вручається гравцю, який є представником країни, що входить до Азійської футбольної конфедерації, або грає за клуб, який виступає під егідою АФК.
У голосуванні футбольних журналістів та експертів Сон обійшов свого співвітчизника Кім Мін Чже, який виступає за мюнхенську Баварію, а також португальця Криштіану Роналду з саудівського Аль-Насра.
За капітана Тоттенгема віддали 22,9% голосів, Кім Мін Чже набрав 19,54%, а Роналду – 17,06%.
— Наш капітан, – написали у соціальній мережі X шпори, повідомивши новину про перемогу Сона у номінації.
Our captain
Congratulations to @Sonny7 on winning the Best Footballer in Asia award for the seventh year in a row! pic.twitter.com/u4haWbUrn9
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 16, 2024
Також на нагороду претендували Садіо Мане, Карім Бензема та Н’Голо Канте, які виступають у саудівській професійній лізі.
За останні 12 місяців Сон Хин Мін забив за клуб та національну команду 27 голів.
Нині футболіст разом із азійськими тиграми виступає на Кубку Азії, де Південна Корея у першій грі групового етапу обіграла Бахрейн з рахунком 3:1. Наступні поєдинки відбудуться проти Йорданії та Малайзії.