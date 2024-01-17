Лагідна українізація: Шахтар показав навички української мови у бразильців

Донецький Шахтар у соціальних мережах поділився уривком відео, на якому бразильські легіонери команди Егіналду та Невертон говорять кілька слів українською мовою.

Нині гірники перебувають на тренувальному зборі у Туреччині, де розпочали підготовку до другої частини футбольного сезону та, зокрема, матчу плейоф Ліги Європи проти французького Марселя.

Бразильці Егіналду та Невертон приєдналися до клубу влітку 2023 року. На відео футболісти продемонстрували свої навички знання української мови.

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— Добре, дуже добре, – сказали бразильські гравці на камеру.

Варто відзначити вимову українських слів у виконанні легіонерів. Схоже, вони розуміють їхнє значення.

«Дуже добре!» Егіналду та Невертон опановують українську мову #Shakhtar pic.twitter.com/vY4sQEnxvm — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2024

У коментарях до відео в Instagram користувачі зазначили:

Лагідна українізація працює на всі 100;

Красені. Ви нас все більше радуєте та тішите, наші легіонери. Молодці! Продовжуйте у тому ж дусі! Дякуємо, що стараєтеся вивчити нашу мову. Великий вам респект!;

Бразильці скоріше вивчать українську, ніж ті, які кажуть, “яка різниця”.

У поточному сезоні Невертон взяв участь у 15 матчах за гірників, відзначившись однією гольовою передачею. На рахунку Егіналду дев’ять поєдинків та один гол.

15 лютого Шахтар проведе перший матч раунду 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24. Гірники зіграють проти представника французької Ліги 1 Марселя. Матч-відповідь запланована на 22 лютого.

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