Росіяни розгублені: Беленюк повідомив, що деяких борців із РФ вже не допустили до Олімпіади

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк повідомив, що Україна співпрацюватиме з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб розробити критерії допуску росіян та білорусів до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

Він також повідомив, що деяких російських борців, які планували взяти участь в Олімпійських іграх, вже не допущено.

— Розроблені критерії мають відповідати інтересам України. Ті люди, які підтримували чи підтримують війну, які були встановлені як учасники пропагандистських заходів, наприклад, стояли біля Путіна й прославляли російську владу та їхнього лідера, не повинні мати можливості брати участь у міжнародних змаганнях, – сказав він.

Він додав, що має інформацію про те, що деяких російських борців уже заблокували. Беленюк зазначив, що вони зараз розгублені й не знають, що робити, оскільки планували взяти участь в Олімпійських іграх, але така можливість поки що закрита.

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Беленюк вважає, що Україні треба продовжувати роботу в цьому напрямку, комунікувати з МОК, доводити й показувати, як ті чи інші спортсмени країни-агресора проявляли себе. Він наголосив, що атлети, які брали участь у пропагандистських заходах не можна назвати нейтральними.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Виконком МОК вирішив допустити індивідуальних спортсменів із країн-агресорів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

У заяві йшлося, що атлети та персонал, які підтримують війну проти України чи є співробітниками силових структур країн-агресорів, не зможуть взяти участі.

Джерело : Верховна Рада

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