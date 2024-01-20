Світоліна та Ястремська вийшли до 1/8 фіналу Australian Open: з ким зіграють

Тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вийшли до четвертого кола турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024. Раніше до цього раунду пробилася Марта Костюк.

Це вперше в історії, коли на стадії 1/8 фіналу австралійського мейджора зіграють відразу три українки.

В 1/8 фіналу одиночного розряду серед жінок Україна має найбільше представництво серед усіх країн. На другому місці Чехія та США.

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Australian Open-2024. Світоліна – Голубіч – 6:2, 6:3

Еліна Світоліна у третьому колі обіграла швейцарку Вікторію Голубіч у двох сетах 6:2, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 7 хвилин, за які українка зробила два ейси, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала п’ять із восьми брейкпойнтів.

За вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє з 19-річною чешкою Ліндою Носковою, яка сенсаційно обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Australian Open-2024. Наварро – Ястремська – 6:2, 2:6, 6:1

Даяна Ястремська у трьох сетах взяла гору над американкою Еммою Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.

За 1 годину та 47 хвилин українка подала п’ять разів навиліт, припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала п’ять із восьми брейкпойнтів.

У наступному колі Ястремська зіграє з “нейтральною” сіяною білорускою Вікторією Азаренко.

Зазначимо, що до чвертьфіналу Grand Slam у своїй кар’єрі проходила Світоліна, тоді як Ястремська та Костюк раніше не пробивалися.

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