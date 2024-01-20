Українська тенісистка потисла руку росіянці: реакція Мінмолодьспорту та що говорить сама спортсменка

Під час Australian Open українська тенісистка Єлизавета Котляр потисла руку представниці РФ Владі Мінчевій. Що про це говорять у Міністерстві молоді та спорту України та Федерації тенісу України – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Реакція Міністерства молоді та спорту

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний відреагував на ситуацію з 16-річною українською тенісисткою Єлизаветою Котляр, яка потиснула руку росіянці Владі Мінчевій після програшу у першому раунді юніорського Australian Open.

– Мій месенджер розривається повідомленнями, що 16-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці після матчу на турнірі Australian Open. Причини такого вчинку, а також усі обставини, ми наразі вивчаємо та пізніше дамо позицію міністерства, — написав він у Facebook.

На його думку, росіяни спровокували нашу спортсменку.

Зараз дивляться

– Першим враженням було, що росіяни спровокували нашу спортсменку. Усі, хто брав участь у великих турнірах, знають, яка напруга там відбувається, тож атлети можуть стати легкою мішенню для провокацій. Тим паче, ми бачимо, як на кожному турнірі росіяни намагаються використати українських атлетів для власної пропаганди. Саме це ми й помітили у виконанні російських пропагандистських медіа, – зауважив він.

Крім того, Бідний зауважив, що перш ніж давати оцінку ситуації, потрібно детально її вивчити й почути саму Єлизавету Котляр і її батьків.

– Ми продовжуємо вивчати ситуацію та разом зі спортивною федерацією ухвалимо зважені рішення. І, звісно, відкрито все прокоментуємо, – наголосив він.

Реакція Федерація тенісу України

У Федерації тенісу України відреагували на обмін рукостисканням між українською та російською спортсменками та зазначили, що підтримують спільну позицію українських тенісистів не тиснути руку представникам країни-агресора.

– Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею. Єлизавета Котляр ще неповнолітня, тому ми звʼязалися з її батьком Костянтином, щоб він прокоментував інцидент, який дав можливість російській пропаганді розпочати свою брудну роботу, – зазначили у відомстві.

Так, батько юної спортсменки повідомив, що дівчина під час змагання дуже нервувала та “на автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, бо не зрозуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину”. Він зауважив, що спортсменка дуже шкодує про свій вчинок.

Нагадаємо, що у першому раунді юніорського Australian Open українка Єлизавета Котляр поступилася представниці РФ Владі Мінчевій (2:6, 4:6). Після програшу вона потиснула руку росіянці.

Пропагандистські ЗМІ вже підхопили цей епізод та назвали його “маленькою, але важливою перемогою”.

Фото: Федерація тенісу України

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