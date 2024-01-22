Ці нагороди втрачають довіру: Роналду про визнання Мессі гравцем 2023 від ФІФА

Форвард збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду висловився про індивідуальні нагороди у професійному футболі.

Спортсмен вважає, що такі нагороди, як Золотий м’яч та The Best FIFA “втрачають довіру” через нещодавні перемоги аргентинця Ліонеля Мессі.

Мессі вісім разів вигравав Золотий м’яч, причому щонайменше тричі експерти та вболівальники висловлювали сумніви щодо справедливості присудження нагороди аргентинцеві. Особливо три останні рази, коли він випередив Ерлінга Голанда (2023), Роберта Левандовскі (2021) та Вірджила ван Дейка (2019).

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Нещодавно ФІФА назвала аргентинця найкращим футболістом 2023 року. Він несподівано випередив у цій номінації Голанда та Кіліана Мбаппе.

Роналду не потрапив до шорт-ліста номінантів FIFA The Best та опинився поза 30-ю претендентів на Золотий м’яч. Водночас португалець забив у 2023 році 54 голи за клуб та збірну, ставши найкращим бомбардиром у світі у минулому році.

— Не можна сказати, що Мессі не заслуговував на це, або Голанд, або навіть Мбаппе. Але цифри є, а цифри не обманюють. Ви повинні враховувати весь сезон. Просто я більше не вірю в такі нагороди, попри те, що я виграв у номінаціях на Globe Soccer Awards, – сказав Роналду в інтерв’ю Record.

Роналду додав, що “звик до цього” і сказав, що знає, як працюють футбольні інституції та організації. Португалець також зізнався, що не дивився церемонію нагородження The Best.

Нагадаємо, Мессі несподівано визнали найкращим гравцем 2023 року за версією ФІФА, а восени 2023 року він отримав нагороду Золотий м’яч-2023. Влітку 2023 року аргентинець розпочав виступи за американський клуб Інтер Маямі.

Джерело: Record

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