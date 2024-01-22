Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Довбик оформив один із найшвидших гет-триків в історії Ла Ліги – тренер приголомшений

Циганков і Довбик
Фото: Getty Images

У матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Жирона розгромила Севілью з рахунком 5:1 на домашній арені Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

Чотири голи у матчі забили українські футболісти – гет-трик оформив Артем Довбик, після чого ще один м’яч у ворота суперника забив Віктор Циганков. Крапку у матчі поставив уругваєць Крістіан Стуані, вколотивши п’ятий м’яч у сітку воріт Севільї.

Цікаво, що Довбику вдалося забити три м’ячі за 6 хвилин та 32 секунди, що є одним із найшвидших гет-триків в історії іспанського чемпіонату. Швидше забивали лише Давид Вілья (5 хвилин та 24 секунди) та Карім Бензема (6 хвилин та 30 секунд).

Зараз дивляться

Чемпіонат Іспанії. 21 тур. Жирона — Севілья – 5:1

Після матчу тренер Жирони Мічел відзначив перформанс Довбика, зізнавшись, що третій забитий гол справив на нього враження.

— Довбик та Стуані? Ми багато перебуваємо в штрафному майданчику, і це дозволяє нам забивати багато м’ячів у ворота. У нас є енергія, гравці, які перевершують суперників по вертикалі, швидкості та точності. Довбик має неймовірну здатність забивати голи. Його третій гол – брутальний, один із найкращих, який ми бачили, – заявив фахівець.

У перегонах бомбардирів чемпіонату Довбик зрівнявся за кількістю забитих м’ячів (14) із зіркою мадридського Реала Джудом Беллінгемом. При чому українець випереджає англійця у цьому показнику за рахунок більшої кількості асистів – п’ять проти трьох.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Жирона посідає першу сходинку, маючи 52 очки після 21 матчу. Мадридський Реал (51) йде другим, але має гру в запасі. Трійку лідерів замикає Барселона, у якої 44 очки у 20 матчах.

Читайте також
Реал розгромив Барселону та став володарем Суперкубка Іспанії
Реал Мадрид

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона, Прімера, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це наш обов’язок! Зінченко в інтерв’ю The Athletic висловився про “втому від війни”
Олександр Зінченко
Через атаку РФ постраждав спорткомплекс СК Локомотив – фото до та після
Довбик оформив один із найшвидших гет-триків в історії Ла Ліги – тренер приголомшений
Після серцевого нападу помер Луїджі Ріва – найкращий бомбардир збірної Італії
Луїджі Ріва
Інтер забив пізній гол у ворота Наполі та виграв Суперкубок Італії
Лаутаро Мартінес Інтер
Ці нагороди втрачають довіру: Роналду про визнання Мессі гравцем 2023 від ФІФА
Криштіану Роналду

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь