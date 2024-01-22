Довбик оформив один із найшвидших гет-триків в історії Ла Ліги – тренер приголомшений

У матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Жирона розгромила Севілью з рахунком 5:1 на домашній арені Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

Чотири голи у матчі забили українські футболісти – гет-трик оформив Артем Довбик, після чого ще один м’яч у ворота суперника забив Віктор Циганков. Крапку у матчі поставив уругваєць Крістіан Стуані, вколотивши п’ятий м’яч у сітку воріт Севільї.

Цікаво, що Довбику вдалося забити три м’ячі за 6 хвилин та 32 секунди, що є одним із найшвидших гет-триків в історії іспанського чемпіонату. Швидше забивали лише Давид Вілья (5 хвилин та 24 секунди) та Карім Бензема (6 хвилин та 30 секунд).

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Чемпіонат Іспанії. 21 тур. Жирона — Севілья – 5:1

Після матчу тренер Жирони Мічел відзначив перформанс Довбика, зізнавшись, що третій забитий гол справив на нього враження.

— Довбик та Стуані? Ми багато перебуваємо в штрафному майданчику, і це дозволяє нам забивати багато м’ячів у ворота. У нас є енергія, гравці, які перевершують суперників по вертикалі, швидкості та точності. Довбик має неймовірну здатність забивати голи. Його третій гол – брутальний, один із найкращих, який ми бачили, – заявив фахівець.

У перегонах бомбардирів чемпіонату Довбик зрівнявся за кількістю забитих м’ячів (14) із зіркою мадридського Реала Джудом Беллінгемом. При чому українець випереджає англійця у цьому показнику за рахунок більшої кількості асистів – п’ять проти трьох.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Жирона посідає першу сходинку, маючи 52 очки після 21 матчу. Мадридський Реал (51) йде другим, але має гру в запасі. Трійку лідерів замикає Барселона, у якої 44 очки у 20 матчах.

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