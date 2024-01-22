Суперниця українок на Australian Open неоднозначно висловилася про агресію Росії

Суперницею українки Даяни Ястремської у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу стане 19-річна Лінда Носкова з Чехії.

На стадії 1/8 фіналу чешка зустрічалася з Еліною Світоліною, але українка під час матчу вирішила знятися через ушкодження спини.

Під час пресконференції після матчу журналісти запитали у Носкової, що вона думає про відверті розмови українських тенісисток про війну на тлі того, що її наступною суперницею буде знову українка.

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Чешка сказала, що не дуже стежить за подіями в Україні, а війну, яку розв’язала Росія, вона назвала “поганою подією”.

— Щодо цієї теми, я не знаю стільки інформації, скільки знають українці чи росіяни. Тому я не зовсім та людина, яка повинна говорити на цю тему. Я знаю, є багато гравців, українських і російських, які ставляться до цього дуже серйозно, як і належить. Очевидно, що така погана подія, скажімо так, відбувається, я думаю, вже близько двох років, – сказала Носкова.

Коментуючи майбутню гру проти Ястремської, чешка сказала, що ніколи не грала проти українки, але вважає, що вона “більш агресивна тенісистка”. Вона зазначила, що має бути готовою до всього, адже не знає стилю Даяни.

Даяна Ястремська вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Australian Open, обігравши у двох сетах “нейтральну” білоруську тенісистку Вікторію Азаренко.

Джерело: Australian Open

Скриншот: Australian Open

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