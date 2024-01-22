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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відчуття, ніби хтось вистрілив у спину: Світоліна зі слізьми знялася з матчу Australian Open

Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з матчу 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу-2024. Наша спортсменка не змогла дограти матч проти 19-річної чешки Лінди Носкової.

За рахунку 2:0 на користь суперниці Еліна взяла медичний таймаут, після якого вирішила знятися з матчу.

Покидаючи корт, українка не змогла стримати емоцій.

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Під час пресконференції Світоліна пояснила, що вона відчула гострий спазм, який “повністю заклинив спину”.

— У мене стався спазм, або я точно не знаю, що це таке, але біль ніби стріляв у першому геймі, на останніх двох очках. Нічого не могла вдіяти. Повністю заклинило мою спину. Просто дуже сумно.

Вона додала, що раніше у неї були травми спини через втому після матчу, але зазначила, що “ця травма виникла нізвідки”. Світоліна сказала: У мене було таке відчуття, ніби хтось вистрілив мені у спину.

Наступною суперницею Лінди Носкової стане українка Даяна Ястремська, яка в 1/8 фіналу обіграла “нейтральну” білоруску Вікторію Азаренко у двох сетах.

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Australian Open, Еліна Світоліна, Теніс
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