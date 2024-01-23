Інтер забив пізній гол у ворота Наполі та виграв Суперкубок Італії
Міланський Інтер обіграв Наполі у фіналі Суперкубка Італії. Гра відбулася у столиці Саудівської Аравії та завершилася з рахунком 1:0 на користь нерадзуррі.
Перший тайм матчу минув без голів. Друга половина зустрічі розгорталася за подібним сценарієм, але на 60-й хвилині неаполітанці залишилися у меншості після того, як Джованні Сімеоне отримав другу жовту картку.
Єдиний гол у матчі забив на першій компенсованій хвилині Лаутаро Мартінес, вивівши Інтер вперед.
Таким чином, Інтер став володарем Суперкубка Італії у поточному розіграші турніру.
Суперкубок Італії. Наполі — Інтер – 0:1
На шляху до фіналу Суперкубка Італії Наполі розгромив Фіорентину з рахунком 3:0, а Інтер переграв Лаціо з таким же рахунком 3:0.
Зазначимо, що Інтер увосьме у своїй історії завоював Суперкубок Італії.