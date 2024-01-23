Після серцевого нападу помер Луїджі Ріва – найкращий бомбардир збірної Італії

Найкращий бомбардир збірної Італії Луїджі Ріва помер у віці 79 років від серцевого нападу. Про це повідомило видання Gazzetta dello Sport.

Легенда італійського футболу помер у кардіологічному відділенні лікарні Сан-Мікеле міста Кальярі, куди його доставили після перенесеного серцевого нападу у суботу.

Повідомляється, що Ріва знепритомнів у суботу у своєму будинку у Кальярі, а сини футболіста відвезли його до лікарні.

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Газета пише, що лікарі не оцінювали стан ексфутболіста, як критичним, і повідомили, що він у стабільному стані. Також зазначалося, що пізніше плануються клінічні обстеження.

Goodbye, Roar of Thunder. Forever an Azzurri legend pic.twitter.com/T8x2euT4o6 — Italy (@Azzurri_En) January 22, 2024

Що відомо про Луїджі Ріву

Луїджі Ріва 42 рази виходив на поле у футболці збірної Італії та відзначився 35-ма забитими м’ячами. Це є найкращим результатом в історії скуадри адзури.

Також Ріва вигравав чемпіонат Європи 1968 року разом з національною командою. У 1970 році зі збірною став віцечемпіоном світу на Мундіалі у Мексиці.

При цьому він виступав лише за два італійські клуби – Легнано та Кальярі. У сезоні 1969/70 разом із червоно синіми виграв Скудетто. Загалом Ріва зіграв 374 матчі у всіх турнірах, де відзначився 205 м’ячами і двома гольовими передачами.

Джерело: Gazzetta dello Sport

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