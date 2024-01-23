Українець Далакян зазнав першої поразки та втратив пояс чемпіона WBA

Український боксер Артем Далакян втратив титул чемпіона світу у найлегшій вазі за версією WBA.

У поєдинку, який відбувся у японському Токіо, українець зазнав дебютної поразки від японця Сеїго Акуї одностайним рішенням суддів 116:112, 117:111, 119:109.

Для 36-річного українця це перша поразка на профірингу. Він володів титулом із 2018 року та провів шість успішних захистів. 28-річний Акуї був обов’язковим претендентом на пояс.

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Бій Артем Далакян – Сеїго Акуї

Спершу бій Далакяна та Акуї мав відбутися ще 15 листопада минулого року, але його перенесли через травму Такуми Іноуе, який є хедлайнером цього вечора боксу.

Єдиним поєдинком українця в 2023 році залишилася перемога над костариканцем Давідом Хіменесом у січні.

Тепер в активі Далакяна 22 перемоги (15 нокаутом) та одна поразка у пасиві. Новоспечений чемпіон Акуї здобув 19-ту перемогу на професійному рингу. За свою кар’єру японець двічі програвав, а один бій завершився нічиєю.

Скриншот: XSport

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