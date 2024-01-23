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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Юнацька зимова Олімпіада: Україна виборола дві медалі, зокрема історичну у скелетоні

Поліна Пуцко
Фото: НОК

Українські спортсмени на зимових юнацьких Олімпійських іграх у Канвоні (Південна Корея) вибороли вже дві медалі.

У четвертий змагальний день Україна була представлена у трьох видах спорту.

Першу медаль на змаганнях вдалося вибороти 17-річній біатлоністці Поліні Пуцко, яка з одним промахом посіла третю сходинку п’єдесталу у жіночому спринті.

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А ось 16-річний Ярослав Лавренюк став срібним призером у скелетоні. Після першого заїзду він йшов третім, але у другому покращив свій показник на 0,11 секунд та посів друге місце.

Медаль, яку виборов скелетоніст із Житомирщини, стала першою в олімпійській історії нашої держави у змаганнях з цього виду спорту.

Досі на зимових юнацьких Олімпіада українські спортсмени не виборювали більше однієї медалі.

Здобувши перші нагороди у Канвоні, Україна увійшла до медального заліку зимової юнацької Олімпіади-2024. Нині українська команда розташувалася на 19-й позиції, маючи у скарбничці срібло та бронзу. Лідирує у заліку Італія із сімома золотими медалями.

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Джерело: НОК
Біатлон, зимові види спорту, НОК, Олімпіада, Південна Корея
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