Надихають Усик та військові: рятувальник із Кременчука став чемпіоном України з боксу

Новим чемпіоном України з боксу у першій середній вазі став 24-річний рятувальник ДСНС Владислав Гела із Кременчука. Він також завоював пояс WBC Україна.

Поєдинок Гели із Андрієм Цюрою відбувся у межах вечора боксу у київському Палаці спорту 20 січня. Подія була знаковою, адже арена вперше за п’ять років стала свідком боксерських боїв.

Крім того, мета заходу була благодійною – зібрати 5 млн грн на відновлення спортивної школи Миколаєва, яку під час обстрілу зруйнувала російська армія на початку повномасштабного вторгнення.

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У розмові з Фактами ICTV Гела зізнався, що займається боксом із десяти років, а професійно – з 2017 року. Загалом боксер провів 20 поєдинків, у яких здобув 14 перемог, один бій завершився нічиєю, а ще у чотирьох зазнав поразки.

— Після бою за титул чемпіона України почуваюся добре, готовий до нових викликів, нових стартів. Моя кар’єра у боксі вимагала значних зусиль. У мене були як поразки, так і перемоги. Але я ніколи не втрачав у собі надії, я працював і добився титулу чемпіона України, – розповів Гела.

Боксер вже рік працює із тренером Олександром Ляховим, який, за його словами, мотивує та надихає. Про свого наставника Гела каже, що це “людина, яка надихає і виховує справжніх людей із хлопчиків – це найголовніше. А титули, чемпіонства – це вже другорядне”.

Раніше він працював із Валентином Головком, який також служить у ДСНС та є викладачем кафедри фізичного виховання у Національному університеті цивільного захисту України. Саме він привів Гелу у професійний бокс і, за словами спортсмена, надихнув його до таких великих перемог.

Тож не дивно, що ті, хто допомогли Владиславу дістатися чемпіонства України, були поруч після завоювання поясів.

— Як взірець мене надихає Усик із українських боксерів. Також мене надихають наші військові, які боронять нашу державу. Я працюю, служу в Службі надзвичайних ситуацій для народу України і показую приклад молодому поколінню, – зізнався боксер.

Отримані пояси тепер дають можливість Владиславу виходити на міжнародну арену та боротися за міжнародні титули у боксі.

Гела зізнався, що з нетерпінням чекає на нові виклики, хоча поки що невідомо, хто може стати його наступним суперником. А свою перемогу він присвятив своїй бабусі.

Новоспечений чемпіон WBC Україна зізнався Фактам, що під час занять спортом великих травм не зазнавав. Жартуючи, він сказав: У мене навіть ніс рівний.

Щодо служби, то він зазначив, що рятувальники дотримуються правил охорони праці, та додав: Дай Бог, що все добре і травм великих не отримував, можу далі працювати, тренуватися та нести службу.

Основна професія Владислава Гели – начальник караулу 14-ї пожежної частини в Кременчуці. Він каже, що вирішив стати рятувальником, щоб допомагати людям.

— Після закінчення школи вибирав професію. Мені хотілося піти служити. Переді мною став вибір: Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ і Служба надзвичайних ситуацій. Я обрав ДСНС, бо тут більш за все допомагаєш людям. Я хотів допомагати людям, рятувати їх – з вогню, висоти, води.

На службу Владислав заступає одну добу через три. Тож зазначає, що у вихідні дні проводить тренування двічі, а інколи тричі на день, якщо немає надзвичайних подій та не викликають у резервні караули.

У день обстрілу Кременчука у червні 2022 року бригада, в якій служить Гела, приїхала до охопленого вогнем ТЦ Амстор однією з перших. Він брав участь у ліквідації наслідків терористичного удару РФ, де врятував людину з-під завалів.

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