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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шевченко розповів, як планує розвивати український футбол

Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко розповів, на чому зосередиться в роботі на новій посаді та як планує розвивати футбол під час війни в Україні.

У своєму виступі Шевченко зазначив, що війна впливає на футбол, але Україна може перейняти досвід Хорватії, щоб успішно з цим впоратися.

— Ми живемо у найскладніший час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє футболу, а й всієї країни. Головне завдання — зрозуміти, як футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол, ми маємо стагнацію. Низький рівень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних іноземних футболістів, ускладнені міжнародні перспективи, відтік талановитих дітей, – сказав Шевченко.

Він додав, що країна з успішним подоланням такого впливу є Хорватія, яка зіткнулася з масовим виїздом дітей у 1990-х, коли у них почалася війна.

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За словами Шевченка, він розмовляв зі своїм другом Звоніміром Бобаном, який грав за Мілан та який мав причетність до створення такої програми у Хорватії та готовий допомагати.

Основна робота Шевченка на посаді глави УАФ полягатиме в дев’яти аспектах: прозорості та цифровізації діяльності асоціації, розвитку збірних команд та їхніх брендів, співпраці з клубами, реформі арбітражу та підготовці фахівців, міжнародній співпраці та використанні футболу для посттравматичного відновлення українців.

Нагадаємо, Андрія Шевченка обрали новим президентом УАФ під час Конгресу організації 25 січня. За його призначення проголосували 93 делегати.

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Джерело: Tribuna
Андрій Шевченко, УАФ, Футбол
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