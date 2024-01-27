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Спорт
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Поки йде війна: ФРН проти участі атлетів із РФ у спортивних змаганнях у будь-якому статусі

Поки йде війна: ФРН проти участі атлетів із РФ у спортивних змаганнях у будь-якому статусі

Німеччина системно виступає за заборону участі  російських та білоруських атлетів у міжнародному спорті в будь-якому статусі, доки триває війна проти України, розв’язана Росією.

Про це сказав парламентський державний секретар Федерального міністерства внутрішніх справ ФРН Махмут Оздемір на зустрічі з українським міністром молоді та спорту Матвієм Бідним.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

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Оздемір запевнив у подальшій постійній підтримці України з боку Берліна, а також у готовності продовжувати спільні зусилля чинити санкційний тиск на РФ та Білорусь.

— Хочу висловити подяку своєму колезі, а також усьому спортивному сектору Німеччини за солідарну позицію з Україною щодо недопуску до змагань росіян та білорусів, допомогу українським спортсменам, а також різнопланові заходи підтримки у спортивній сфері всім українцям, які знайшли тимчасовий притулок у ФРН, — зазначив Бідний за підсумками засідання.

Нагадаємо, українські спортсмени на зимових юнацьких Олімпійських іграх у Канвоні (Південна Корея) вибороли вже дві медалі.

У четвертий день змагання Україна була представлена у трьох видах спорту.

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Фото: Міністерство молоді та спорту

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Джерело: Мінмолодьспорт
Війна в Україні, спортивні змагання, Україна-Німеччина
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