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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Головний тренер Барселони Хаві вирішив покинути клуб після закінчення сезону

Хаві
Фото: Depositphotos

Іспанський фахівець Хаві залишить посаду головного тренера каталонської Барселони наприкінці сезону-2023/24.

Хаві влітку піде з Барселони

Про своє рішення він оголосив після поразки блаугранас від Вільярреала на Камп Ноу з рахунком 3:5 у межах 22-го туру чемпіонату Іспанії.

– Я хочу оголосити, що 30 червня я більше не буду тренером Барси. Я вважаю, що ситуація має змінитися, і як вболівальник Барселони я не можу допустити нинішнього розвитку подій, – сказав Хаві.

За його словами, за чотири місяці, що залишилися на посаді головного тренера Барселони, він віддасть “все, що має”.

Зараз дивляться

Хаві сказав, що ухвалив рішення залишити клуб “кілька днів тому”, і хоча поразка від Вільярреала змусила його оголосити про це, він “зробив би це досить швидко”.

За його словами, він сподівається, що це рішення зменшить стрес і напругу, які переживає його команда.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселона посідає третю сходинку, маючи в активі 44 очки. Блаугранас відстають на вісім очок від другої Жирони та на десять від мадридського Реала, який очолює турнірку.

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Джерело: Sky Sports
Барселона, Футбол, Хаві
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