Головний тренер Барселони Хаві вирішив покинути клуб після закінчення сезону

Іспанський фахівець Хаві залишить посаду головного тренера каталонської Барселони наприкінці сезону-2023/24.

Хаві влітку піде з Барселони

Про своє рішення він оголосив після поразки блаугранас від Вільярреала на Камп Ноу з рахунком 3:5 у межах 22-го туру чемпіонату Іспанії.

– Я хочу оголосити, що 30 червня я більше не буду тренером Барси. Я вважаю, що ситуація має змінитися, і як вболівальник Барселони я не можу допустити нинішнього розвитку подій, – сказав Хаві.

За його словами, за чотири місяці, що залишилися на посаді головного тренера Барселони, він віддасть “все, що має”.

Зараз дивляться

Хаві сказав, що ухвалив рішення залишити клуб “кілька днів тому”, і хоча поразка від Вільярреала змусила його оголосити про це, він “зробив би це досить швидко”.

Xavi Hernández: “I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.” pic.twitter.com/VSEfG2zRNt — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024

За його словами, він сподівається, що це рішення зменшить стрес і напругу, які переживає його команда.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселона посідає третю сходинку, маючи в активі 44 очки. Блаугранас відстають на вісім очок від другої Жирони та на десять від мадридського Реала, який очолює турнірку.

Джерело : Sky Sports

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.