Головний тренер Барселони Хаві вирішив покинути клуб після закінчення сезону
Іспанський фахівець Хаві залишить посаду головного тренера каталонської Барселони наприкінці сезону-2023/24.
Хаві влітку піде з Барселони
Про своє рішення він оголосив після поразки блаугранас від Вільярреала на Камп Ноу з рахунком 3:5 у межах 22-го туру чемпіонату Іспанії.
– Я хочу оголосити, що 30 червня я більше не буду тренером Барси. Я вважаю, що ситуація має змінитися, і як вболівальник Барселони я не можу допустити нинішнього розвитку подій, – сказав Хаві.
За його словами, за чотири місяці, що залишилися на посаді головного тренера Барселони, він віддасть “все, що має”.
Хаві сказав, що ухвалив рішення залишити клуб “кілька днів тому”, і хоча поразка від Вільярреала змусила його оголосити про це, він “зробив би це досить швидко”.
Xavi Hernández: “I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.” pic.twitter.com/VSEfG2zRNt
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024
За його словами, він сподівається, що це рішення зменшить стрес і напругу, які переживає його команда.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселона посідає третю сходинку, маючи в активі 44 очки. Блаугранас відстають на вісім очок від другої Жирони та на десять від мадридського Реала, який очолює турнірку.