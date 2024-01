Головний тренер Барселони Хаві вирішив покинути клуб після закінчення сезону

Іспанський фахівець Хаві залишить посаду головного тренера каталонської Барселони наприкінці сезону-2023/24.

Про своє рішення він оголосив після поразки блаугранас від Вільярреала на Камп Ноу з рахунком 3:5 у межах 22-го туру чемпіонату Іспанії.

За його словами, за чотири місяці, що залишилися на посаді головного тренера Барселони, він віддасть “все, що має”.

Хаві сказав, що ухвалив рішення залишити клуб “кілька днів тому”, і хоча поразка від Вільярреала змусила його оголосити про це, він “зробив би це досить швидко”.

Xavi Hernández: “I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.” pic.twitter.com/VSEfG2zRNt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024