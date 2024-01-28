Італієць Сіннер здійснив феєричний камбек та виграв дебютний титул Australian Open

Італійський тенісист Яннік Сіннер переміг “нейтрального” росіянина Даніїла Медведєва у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2024 року.

Програвши два стартових сети, 22-річний Сіннер здійснив феєричний камбек та тріумфував у трьох наступних партіях — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Тенісисти провели на корті 3 години та 46 хвилин, за які Сіннер зробив 14 подач навиліт, припустився п’яти подвійних помилок та реалізував чотири з дев’яти брейкпойнтів.

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Фінал Australian Open-2024. Яннік Сіннер – Даніїл Медведєв

Для Янніка Сіннера це був перший фінал на турнірах серії Grand Slam у кар’єрі та дебютний трофей на такому рівні.

Починаючи із чвертьфіналу він здолав “нейтральних” росіян Карена Хачанова та Андрія Рубльова, а у півфіналі вибив з турніру першу ракетку світу Новака Джоковича із Сербії.

Для Медведєва це був третій вихід до фіналу Australian Open у кар’єрі – обидва попередні вирішальні матчі він програв.

Зазначимо, що Сіннер став наймолодшим чемпіоном Australian Open за останні 32 роки після Новака Джоковича та Джима Кур’є. Також Яннік перший в історії тенісист із Італії, який тріумфував у фіналі на кортах Мельбурна.

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