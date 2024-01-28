Мене зробили Кім Чен Ином: бос УЄФА пояснив, чому хоче змінити статут організації

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що втомився і не впевнений, чи планує знову балотуватися на посаду глави європейського футбольного органу.

Про це він сказав в інтерв’ю британській газеті The Guardian, зауваживши, що повідомить про це ЗМІ, “коли прийде час”.

Чеферін також пояснив, чому має намір змінити статут УЄФА, що також дозволить продовжити термін перебування на посаді. За його словами, коли у 2017 році були внесені зміни щодо термінів до статуту, то їхні формулювання “були настільки нечіткими, і що де-факто обмежень за термінами не було”.

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Він наполягає, що зміни до статуту необхідні, інакше він “зможе балотуватися вічно”.

Тоді Чеферіна запитали, чи не здається йому, що такі дії нагадують диктаторів, які намагаються утриматися при владі й підірвати демократію.

У відповідь бос УЄФА назвав це запитання непростим та сказав, що відповість на нього, коли прийде час. Він додав, що людей питання зміни статуту футбольної організації не дуже хвилює.

— Це велика справа для ЗМІ та деяких людей, які вважають себе моральними авторитетами доти, доки це не конфліктує з їхніми особистими інтересами. Ця зміна нічого не означає. Але вона була піднесена як вау, і я став для них як Кім Чен Ин із Північної Кореї. Це не так, і рішення про те, балотуватися чи ні, залежить тільки від мене, – сказав Чеферін.

У грудні стало відомо, що деякі керівники УЄФА на чолі з Чеферіном мають намір змінити статут організації. У такий спосіб вони хочуть зберегти свої посади до 2031 року.

Нинішній бос УЄФА Александер Чеферін був уперше обраний на посаду президента у 2016 році.

Джерело : The Guardian

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