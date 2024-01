Співак Роббі Вільямс став президентом футбольного клубу з Англії

Британський співак Роббі Вільямс став президентом футбольного клубу Порт Вейл, який виступає у Першій лізі Англії (третій дивізіон).

Про це повідомила пресслужба ФК Порт Вейл.

За його словами, співвласниця клубу Керол Шанахан “оживила” Порт Вейл, спонукаючи його знову вкласти в нього свій інтерес і серце.

49-річний Роббі Вільямс народився в Сток-он-Тренті, де базується ФК Порт Вейл. Музикант ніколи не приховував, що є вболівальником команди з рідного містечка.

Last night we sat down with the newly named Club President, Robbie Williams! #PVFC pic.twitter.com/4okeVTG66I

— Port Vale FC (@OfficialPVFC) January 27, 2024