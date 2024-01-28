Співак Роббі Вільямс став президентом футбольного клубу з Англії

Британський співак Роббі Вільямс став президентом футбольного клубу Порт Вейл, який виступає у Першій лізі Англії (третій дивізіон).

Про це повідомила пресслужба ФК Порт Вейл.

— Моє життя химерне і дивовижне, в ньому було багато поворотів, і те, що я став президентом клубу Порт Вейл – це щось особливе… Тепер я знову віддав своє серце клубу, – сказав Вільямс.

За його словами, співвласниця клубу Керол Шанахан “оживила” Порт Вейл, спонукаючи його знову вкласти в нього свій інтерес і серце.

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49-річний Роббі Вільямс народився в Сток-он-Тренті, де базується ФК Порт Вейл. Музикант ніколи не приховував, що є вболівальником команди з рідного містечка.

Last night we sat down with the newly named Club President, Robbie Williams! #PVFC pic.twitter.com/4okeVTG66I — Port Vale FC (@OfficialPVFC) January 27, 2024

Водночас у серпні 2023 року Вільямс опублікував відео, в якому зізнався, що тепер він є “фанатом шпор”. В Instagram він поділився кадрами, на яких співає хіт Angels, але з текстом переробленим фанатами Тоттенгема.

Що відомо про Порт Вейл

Порт Вейл є одним із найстаріших футбольних клубів Англії. Його було засновано у 1876 році. Принциповим суперником команди вважається Сток Сіті.

Після 26-ти проведених матчів у межах Першої ліги Англії Порт Вейл має у своєму активі 30 очок та посідає 20 місце серед 24-х команд. Лідером турнірної таблиці є Портсмут (59 очок).

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