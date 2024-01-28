Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українка Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian Open-2024

Кіченок Остапенко
Фото: Getty Images

Українка Людмила Кіченок поступилася у фіналі парного жіночого турніру Australian Open-2024.

У дуеті з латвійкою Єленою Остапенко вона зазнала поразки від других сіяних на турнірі Сє Шувей із Тайваню та бельгійки Елізе Мертенс з рахунком 1:6, 5:7.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 34 хвилини, за які українка та латвійка чотири рази подали навиліт та припустилися п’яти подвійних помилок.

Зараз дивляться

Для Кіченок це був перший у кар’єрі вихід до фіналу парного жіночого турніру серії Grand Slam. Однак у 2023 році у фіналі у міксті у парі з хорватом Мате Павичем вона виграла титул Вімблдону.

Фінал жіночого парного турніру Australian Open 2024

У півфіналі Кіченок та Остапенко обіграли четвертих сіяних на турнірі канадку Габріелу Добровскі та новозеландку Ерін Раутліфф із рахунком 7:5, 7:5.

За всю історію представниці України лише раз вигравали парний жіночий турнір серії Grand Slam. Це вдалося Катерині та Альоні Бондаренко у 2008 році на кортах Мельбурна.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Australian Open, Теніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Італієць Сіннер здійснив феєричний камбек та виграв дебютний титул Australian Open
Яннік Сіннер
Кіченок пробилася до фіналу парного турніру Australian Open – хто суперниці
Людмила Кіченок Єлена Остапенко
Ястремська поступилася китаянці у півфіналі Australian Open
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська вийшла у півфінал Australian Open-2024 і встановила власний рекорд
Даяна Ястремська
Українка Кіченок вперше вийшла до півфіналу парного турніру на Australian Open
Кіченок Остапенко

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь