Українка Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian Open-2024

Українка Людмила Кіченок поступилася у фіналі парного жіночого турніру Australian Open-2024.

У дуеті з латвійкою Єленою Остапенко вона зазнала поразки від других сіяних на турнірі Сє Шувей із Тайваню та бельгійки Елізе Мертенс з рахунком 1:6, 5:7.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 34 хвилини, за які українка та латвійка чотири рази подали навиліт та припустилися п’яти подвійних помилок.

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Для Кіченок це був перший у кар’єрі вихід до фіналу парного жіночого турніру серії Grand Slam. Однак у 2023 році у фіналі у міксті у парі з хорватом Мате Павичем вона виграла титул Вімблдону.

Фінал жіночого парного турніру Australian Open 2024

У півфіналі Кіченок та Остапенко обіграли четвертих сіяних на турнірі канадку Габріелу Добровскі та новозеландку Ерін Раутліфф із рахунком 7:5, 7:5.

За всю історію представниці України лише раз вигравали парний жіночий турнір серії Grand Slam. Це вдалося Катерині та Альоні Бондаренко у 2008 році на кортах Мельбурна.

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