Кубок Азії-2023 з футболу: фаворити, де дивитися та розклад матчів

Кубок Азії з футболу-2023 стартував 12 січня у Катарі та триватиме до 10 лютого 2024 року. Матчі заплановані на дев’яти катарських стадіонах.

До фінальної частини прибилися 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Катару, яка у 2019 році у фінальному матчі сенсаційно обіграла збірну Японії та виграла свій перший в історії Кубок Азії.

Спочатку турнір мав приймати Китай, але у травні 2022 року країна відмовилася від ідеї проведення Кубка Азії з футболу через Covid-19.

Переможець Кубка Азії отримає $5 млн, фіналіст – $3 млн. Команди, які програють у півфіналі, зароблять по $1 млн, а всі 24 команди-учасниці отримають гонорар у розмірі $200 тис.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про турнір, де дивитися, хто головний фаворит, розклад турніру та головні зірки.

Під час жеребкування основної частини турніру команди розділили на шість груп по чотири учасника у кожній.

Вперше в історії за трофей змагатиметься Таджикистан – ця збірна єдиний дебютант турніру. Після майже 50-річної відсутності на турнірі виступить Гонконг, а для Індії це буде друга участь поспіль.

