Марі-Луїза Ета стала першою жінкою-тренером, яка керувала командою у матчі Бундесліги

Марі-Луїза Ета стала першою жінкою-тренером, яка керувала командою під час матчу Бундесліги. Це сталося у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини між Уніоном та Дармштадтом.

Восени 32-річна Ета була призначена помічницею тренера берлінського Уніона Ненада Бєліци.

У попередньому турі наставник команди штовхнув в обличчя Лероя Сане із мюнхенської Баварії, за що хорватський фахівець отримав триматчеву дискваліфікацію. За відсутності Бєліци командою керувала Ета.

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Перший матч у статусі в.о. головного тренера Марі-Луїзи Ета завершився перемогою. Уніон взяв гору над Дармштадтом із рахунком 1:0 завдяки голу Бенедикта Голлербаха.

Також Ета виконала усі передматчеві та післяматчеві медіа-обов’язки, які мають виконувати за регламентом тренери футбольних команд.

— Ми дуже раді, що змогли так добре зіграти сьогодні. Ми виконали те, що ставили перед собою на полі, – сказала Ета після матчу.

Що відомо про Марі-Луїзу Ета

Перш ніж розпочати тренерську діяльність, Ета мала успішну кар’єру гравчині. У 17-річному віці вона виграла жіночу Лігу чемпіонів УЄФА з Турбіною Потсдам у 2010 році.

Вона також допомогла клубу виграти три поспіль титули Бундесліги між 2009 та 2011 роками.

Ета повісила бутси на цвях у віці 26 років, після чого перейшла на тренерську роботу. Вона очолювала молодіжні команди Німеччини, перш ніж приєднатися до Уніона у 2023 році.

У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини Уніон посідає 15 місце після 18 зіграних матчів. Лідером залишається леверкузенський Баєр, який має 49 очок у 19 матчах.

Нагадаємо, у грудні минулого року матч АПЛ вперше довірили судити жінці. Ребекка Велч вийшла у статусі головного рефері матчу Фулгем — Бернлі.

Джерело : Sky Sports

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