Реальність така, що я в голові Ф’юрі: Усик зробив заяву за 3 тижні до бою

Український боксер Олександр Усик вважає, що йому вдалося залізти у голову своєму майбутньому супернику Тайсону Ф’юрі перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Його слова цитує IFL TV у соціальній мережі X.

— Тайсон Ф’юрі – це той, хто надто багато говорить. Ідея полягає в тому, щоб залізти мені в голову. Та реальність така, що я в його голові, – сказав Усик.

Українець часто обмінюється ущипливими словами з британцем. Усик називає Ф’юрі жадібним пузом, а Тайсон у відповідь каже на Олександра “сосиска”.

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Нещодавно британець спробував зачепити українця через його сережку, але отримав гідну відповідь та короткий огляд історії України.

Коли відбудеться бій Усик – Ф’юрі

Бій Усик – Ф’юрі запланований на 17 лютого 2024 року в аравійській столиці Ріяді.

Поєдинок стане головною подією боксерського вечора на місцевій Kingdom Arena.

На кону стоятимуть чотири пояси: три (WBA, WBO та IBF), якими володіє Усик, а також титул WBC Ф’юрі.

Джерело: IFL TV

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