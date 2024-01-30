Ледве виграє раунд: ексчемпіон світу дав прогноз на бій Ломаченко – Камбосос

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Пол Маліньяджі поділився очікуваннями від майбутнього бою за титул IBF між Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом.

Американець заявив, що віддає перевагу українцю, а ось щодо Камбососа висловив сумнів. Він вважає, що австралійцеві з великими труднощами вдасться записати у свій актив один раунд.

— Я думаю, що він (Камбосос, – Ред.), ймовірно, ледве виграє раунд або не виграє жодного в цьому бою. Я вважаю, що він повинен піти на пенсію після цього бою, – сказав Маліньяджі.

Він додав, що Камбосос “забезпечив себе фінансово, тож проблем бути не повинно”.

Зараз дивляться

Що відомо про бій Ломаченко – Камбосос

Бій між Ломаченком та Камбососом відбудеться 12 травня 2024 року в Австралії.

Нещодавно Василь підтвердив проведення бою, опублікувавши допис в Instagram із постером майбутнього поєдинку. На ньому зазначена дата та те, що боксерський вечір відбудеться в Австралії, але без зазначення міста.

На кону бою стоятиме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Чемпіонський пояс IBF став вакантним після того, як його звільнив американець Девін Хейні, коли змінив вагову категорію.

Джерело : Boxing Scene

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.