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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Тенісистка Марта Костюк передала воїнам ЗСУ дрони-камікадзе

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Тенісистка Марта Костюк, яка на Australian Open-2024 дійшла до чвертьфіналу, допомагає нашим захисникам нищити ворога на українській землі.

Стало відомо, що спортсменка передала військовослужбовцям п’ять дронів-камікадзе. Про це у зверненні сказав військовослужбовець Антон Зайцев, який висловив подяку тенісистці.

— Хочемо передати подяку Марті Костюк за придбання п’яти FPV дронів-камікадзе. Крім того, хочемо привітати Марту із виходом до чвертьфіналу Austalian Open, – йшлося у повідомленні.

Минулого року Костюк анонсувала створення власного благодійного фонду, через який вона допомагатиме військовим та цивільним.

Зараз дивляться
Марта Костюк передала військовим 5 FPV дронів-камікадзе

Скриншот: Instagram/Марта Костюк

Марта Костюк зачохлила ракетку у чвертьфіналі Australian Open-2024, поступившись американці Коко Гофф у трисетовому матчі. За виступи на австралійському мейджорі українка заробила понад $405 тис. призових.

В оновленому рейтингу WTA після завершення Australian Open відразу п’ять українських тенісисток увійшли до 35 найкращих. Найбільший стрибок зробила Даяна Ястремська, яка піднялася аж на 64 позиції.

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військові, Дрони, ЗСУ, Марта Костюк, Теніс
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Тенісистка Марта Костюк передала воїнам ЗСУ дрони-камікадзе

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