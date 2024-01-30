Він вже пішов на пенсію? Неймар спантеличив вболівальників надмірною вагою

Бразильський футболіст саудівського Аль-Хіляля Неймар відвідав вечірку свого співвітчизника Ромаріо з нагоди святкування його 58-річчя.

У мережі з’явилися кадри Неймара з нічного клубу, які миттю стали обговорювати його шанувальники. Перш за все через зовнішній вигляд форварда.

Neymar estuvo junto a Romário en su fiesta de cumpleaños. pic.twitter.com/i2MMh5XZSd — Diario Olé (@DiarioOle) January 29, 2024

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Поки футболіст відновлюється від травми, отриманої у жовтневому матчі за національну команду, він, схоже, набрав кілька зайвих кілограмів.

Після травми Неймар не часто з’являвся на публіці. Тому футбольні вболівальники жваво обговорювали зовнішній вигляд гравця, його можливу надмірну вагу та фізичний стан.

Neymar in 2015 Neymar in 2024

eating defenders eating defenders

meals pic.twitter.com/ReI2z3oZPv — . (@Levy_T_) January 29, 2024

Зокрема, у соціальній мережі X фанати розводять дискусії щодо зовнішнього вигляду Неймара:

Він погладшав чи це ефект одягу?

Характерна риса бразильських гравців у віці 30+ їхні тіла стають габаритними, за винятком Кака;

Ромаріо виглядає краще, ніж сам Неймар;

Ефект арабських футбольних ліг;

Неймар вже пішов на пенсію?

У жовтні під час матчу збірної Бразилії проти Уругваю Неймар травмував ліве коліно та залишив поле у сльозах. Через ушкодження він вибув на три місяці.

Неймар зараз є гравцем саудівського клубу Аль-Хіляль, до якого приєднався у літнє трансферне вікно. З новим клубом він уклав дворічний контракт. До того, як травмуватися, він встиг вийти у футболці нового клубу на поле лише у п’яти матчах.

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