Бій Усик – Ф’юрі: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Боксерський поєдинок між важковаговиками українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року.

Про це 3 лютого повідомила промоутерська компанія британця Queensberry Promotions.

Коли відбудеться бій Усика та Ф’юрі

– Бій за беззаперечний титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що місце проведення поєдинку залишилося без змін. Саме столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд була визначена місцем двобою і раніше.

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Обидва боксери зійдуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.

Чому перенесли дату бою

Днями стало відомо, що бій між Ф’юрі та Усиком, який очікувався 17 лютого, не відбудеться.

Двобій було скасовано через травму, яку дістав британський спортсмен під час спарингу 2 лютого.

Журналіст, який першим повідомив про відкладення поєдинку, описав розсічення британця як “серйозне”, а сама травма потребуватиме накладання швів.

Реакція Усика

Після повідомлень про скасування боксерського матчу менеджер Усика Егіс Клімас “був розлючений, і це ще мало сказано”, писав журнал The Ring. Клімас, зокрема, назвав британця “довбаним боягузом”, який “зробить усе, щоб не зустрітися з Усиком”.

Водночас сам Олександр Усик, коли дізнався про скасування двобою, “лише посміхнувся”, повідомив менеджер українця.

Своєю чергою промоутер Усика Олександр Красюк запропонував Ф’юрі розглянути варіант завершення кар’єри.

Двобій за абсолютне чемпіонство

Усик, на рахунку якого 21 перемога, з яких 14 нокаутом (21-0-0, 14 КО), і британець Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) мали зустрітися 17 лютого у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з часів бою Леннокс Льюїс – Майк Тайсон у 2002 році.

Спочатку бій Ф’юрі – Усик планувався на кінець грудня, але у жовтні британець мав важкий поєдинок з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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