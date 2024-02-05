Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Ми рекомендуємо
Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати
Alyona Alyona & Jerry Heil їдуть на Євробачення-2024 від України
Спорт
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Бій Усик – Ф’юрі: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Бій Усик – Ф’юрі: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона
Фото: Getty Images

Боксерський поєдинок між важковаговиками українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року.

Про це 3 лютого повідомила промоутерська компанія британця Queensberry Promotions.

Коли відбудеться бій Усика та Ф’юрі

– Бій за беззаперечний титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що місце проведення поєдинку залишилося без змін. Саме столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд була визначена місцем двобою і раніше.

Зараз дивляться

Обидва боксери зійдуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.

Чому перенесли дату бою

Днями стало відомо, що бій між Ф’юрі та Усиком, який очікувався 17 лютого, не відбудеться.

Двобій було скасовано через травму, яку дістав британський спортсмен під час спарингу 2 лютого.

Журналіст, який першим повідомив про відкладення поєдинку, описав розсічення британця як “серйозне”, а сама травма потребуватиме накладання швів.

Реакція Усика

Після повідомлень про скасування боксерського матчу менеджер Усика Егіс Клімас “був розлючений, і це ще мало сказано”, писав журнал The Ring. Клімас, зокрема, назвав британця “довбаним боягузом”, який “зробить усе, щоб не зустрітися з Усиком”.

Водночас сам Олександр Усик, коли дізнався про скасування двобою, “лише посміхнувся”, повідомив менеджер українця.

Своєю чергою промоутер Усика Олександр Красюк запропонував Ф’юрі розглянути варіант завершення кар’єри.

Двобій за абсолютне чемпіонство

Усик, на рахунку якого 21 перемога, з яких 14 нокаутом (21-0-0, 14 КО), і британець Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) мали зустрітися 17 лютого у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з часів бою Леннокс Льюїс – Майк Тайсон у 2002 році.

Спочатку бій Ф’юрі – Усик планувався на кінець грудня, але у жовтні британець мав важкий поєдинок з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що відомо про Тайсона Ф’юрі: зріст, вага та досягнення боксера
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик – Ф’юрі: організатори поставили боксерам жорстку умову
Бій Усик – Ф’юрі: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона
Не уявляю, як він пропустив такий удар: Холіфілд про зрив бою Усик – Ф’юрі
Евандер Холіфілд
Менеджер Усика назвав Ф’юрі боягузом і звинуватив у зриві бою 17 лютого
Олександр Усик
Бій Усик – Ф’юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця
Усик Ф'юрі

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь