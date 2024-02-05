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Спорт
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Що відомо про Тайсона Ф’юрі: зріст, вага та досягнення боксера

Тайсон Ф'юрі
Фото: Depositphotos

Стала відома нова дата історичного поєдинку за титул абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі. Про те, що відомо про британського боксера, зріст та вагу Тайсона Ф’юрі, досягнення у спортивній кар’єрі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тайсон Ф’юрі: зріст і вага боксера

Про те, скільки років Тайсону Ф’юрі, відомо з його офіційної біографії в профілі на Boxrec. Британський боксер народився 12 серпня 1988 року в Манчестері, Велика Британія, тобто зараз йому 35 років.

Основні факти та біометричні дані:

Зараз дивляться
  • прізвисько – Gypsy King (циганський король);
  • бойова стійка – правша, але може працювати і в лівій стійці;
  • зріст Ф’юрі – 206 см;
  • розмах рук – 216 см;
  • вага Ф’юрі 126 кг.

Перемоги та титули:

  • переможець юнацького чемпіонату Євросоюзу (2007);
  • чемпіон Великої Британії за версією ABA (2008);
  • чемпіон світу за версією WBC (з 2020 року досі);
  • колишній чемпіон світу за версіями IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016), авторитетного журналу The Ring (2015-2018, 2020-2022);
  • чемпіон Європи за версією EBU (2014);
  • володар нагород Боксер року (2015, 2020);
  • володар нагород від журналу The Ring за Бій року (2021) та Повернення року (2018);
  • перше місце серед найкращих боксерів світу у важкій вазі за підсумками року за версією BoxRec (2015, 2018, 2019).

За свою професійну спортивну кар’єру з 2008 року Тайсон Ф’юрі провів 35 поєдинків. 34 з них Ф’юрі виграв (24 нокаутом) і лише один завершив унічию. Єдиним боксером, який одного разу встояв проти Тайсона Ф’юрі, є американець Деонтей Вайлдер.

Бій між ними за титул чемпіона світу за версією WBC відбувся 1 грудня 2018 року. Однак у наступних двох боях, у 2020 та 2021 роках, Ф’юрі переміг Вайлдера та довів свою перевагу.

Тайсон Ф’юрі: що відомо про боксера

Тайсон Фьюрі народився в сім’ї нащадків пейві – так званих ірландських мандрівників, кочової етнічної групи ірландського походження. Тайсон Ф’юрі народився на сім тижнів раніше терміну і одразу після народження важив усього 450 г.

Незважаючи на побоювання лікарів, що дитина не виживе, батько Тайсона Джон побачив у новонародженому бійця та назвав сина на честь легендарного американського боксера Майка Тайсона.

Завдяки батькові Тайсон Ф’юрі з дитинства почав займатися боксом, а його головним тренером став дядько – Пітер Ф’юрі.

Особисте життя Тайсона Ф’юрі відрізняється неймовірною стабільністю. Зі своєю дружиною Періс Мулрой вони познайомилися, коли їм було всього по 16 років, а в грудні 2008 пара офіційно одружилася.

У Тайсона та Періс у шлюбі народилися три дочки та три сини:

  • Венесуела Лінда Ф’юрі (2009);
  • Валенсія Ембер Ф’юрі (2017);
  • Атіна Ф’юрі (2021);
  • Принц Джон Джеймс Ф’юрі (2011);
  • Принц Тайсон Люк Ф’юрі (2016);
  • Принц Адоніс Амазайя Ф’юрі (2019).

В інтерв’ю Ф’юрі неодноразово заявляв, що його сини продовжать сімейну традицію і стануть боксерами, бо цей спорт генетично закладений у його родині.

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