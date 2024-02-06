Збірна України обрала стадіон, де гратиме фінал відбору плейоф на Євро-2024

Збірна України у березні зіграє за право вийти до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

У півфіналі плейоф на підопічних Сергія Реброва чекає гра 21 березня на виїзді проти команди Боснії і Герцеговини. В разі перемоги у фіналі на них чекає гра з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Збірна України зіграє у Вроцлаві

Другий поєдинок буде номінально домашнім для синьо-жовтих. Він відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена 26 березня, повідомила пресслужба УАФ.

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В разі поразки від боснійців збірна України проведе того дня товариський поєдинок із командою, яка поступиться у матчі Ізраїль – Ісландія.

На арені у Вроцлаві збірна України гратиме вже вдруге. У вересні 2023 року синьо-жовті у відборі на Євро-2024 зіграли унічию з Англією з рахунком 1:1. Матч відбувся за заповнених трибун 45-тисячного стадіону.

Джерело : УАФ

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