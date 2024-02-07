Обидва усміхнені: Майк Тайсон зустрівся з боксером, якому під час бою відкусив вухо

Легенди боксу Майк Тайсон та Евандер Голіфілд довели, що закопали сокиру після сумнозвісного матчу-реваншу у 1996 році у Лас-Вегасі.

Тоді Тайсон шокував усіх, вкусивши за вухо Голіфілда. Після такої витівки його дискваліфікували.

Боксери, які вважаються одними з найкращих бійців, неодноразово зустрічалися на різних заходах та демонстрували, що їхня дружба міцна, попри сумнозвісний поєдинок.

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На своїй сторінці в Instagram Майк Тайсон опублікував фото, де він сидить поруч із Голіфілдом. На світлині вони обидва усміхаються.

— Ми пройшли довгий шлях із часу бою з укусом, – підписав знімок Тайсон.

На це Голіфілд відповів у коментарях під дописом: Я тебе люблю, Майк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mike Tyson (@miketyson)

Бій Тайсон – Голіфілд

Евандер Голіфілд двічі у кар’єрі переміг Майка Тайсона — у 1996-му та 1997 роках. Перший бій завершився достроково, а в другому Тайсона дискваліфікували за відкушене вухо суперника.

Після інциденту спортивна комісія штату Невада відкликала боксерську ліцензію Тайсона і оштрафувала його на $3 млн плюс судові витрати після дискваліфікації.

Згодом він виграв апеляцію на відновлення ліцензії, але після бану не виходив на ринг понад 18 місяців.

Дворазовий чемпіон світу більше ніколи не вигравав титул, поки не оголосив про завершення кар’єри після поразки технічним нокаутом від ірландця Кевіна Макбрайда у 2005 році. Щодо Голіфілда, то він вирішив завершити кар’єру у 2014 році.

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