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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна вимагає у МОК відсторонити від змагань росіян і білорусів, які підтримують війну

Олімпіада Париж 2024
Фото: Depositphotos

Україна вимагає від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) втрутитись і відсторонити від змагань російських і білоруських атлетів, які підтримують війну.

Таку вимогу озвучили заступник глави Мінмолодьспорту з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков та член Комісії атлетів НОК України Владислав Гераскевич під час зустрічі з членкинею виконкому МОК Еммою Терхо.

З боку України були наведені численні факти нехтуванням прямими доказами підтримки війни російськими та білоруськими атлетами керівниками міжнародних спортивних федерацій боротьби, дзюдо, тхеквондо тощо.

Зараз дивляться

— Така ситуація ставить під сумнів озвучену президентом МОК Томасом Бахом позицію, що всі міжнародні спортивні федерації ефективно виконують рекомендовані умови МОК щодо допуску індивідуальних нейтральних атлетів, – зазначив Чесноков.

Він наголосив, що через безвідповідальне рішення виконкому МОК щодо допуску спортсменів із держав-агресорів на Олімпіаду-2024, де знову чітко не визначено критерії нейтральності та чіткі механізми моніторингу фактів підтримки війни, це створює ще більше передумов для небажання атлетів з багатьох країн брати участь у змаганнях спільно із поплічниками вбивць українців.

У відповідь Терхо сказала, що висловлені українською стороною аргументи будуть доведені до відома членів виконкому МОК та Комісії атлетів МОК.

Нагадаємо, у грудні 2023 року виконком МОК вирішив допустити індивідуальних спортсменів із країн-агресорів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

У заяві йшлося, що атлети та персонал, які підтримують війну проти України чи є співробітниками силових структур країн-агресорів, не зможуть взяти участі.

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Джерело: Мінмолодьспорт
Міністерство спорту, МОК, Олімпійські ігри
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