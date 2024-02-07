Він виглядає дуже вражаюче: відомий тренер назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Бій Усик – Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі перенесли на 18 травня через несподівану травму британського боксера під час спарингу.

Попри це боксерська спільнота не припиняє обговорювати можливого фаворита цього поєдинку.

Свою думку щодо цього висловив Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі Давида Бенавідеса.

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Фахівець заявив, що є фанатом обох боксерів, але перевагу віддає українцю.

— Я б обрав Усика з невеликою перевагою, можливо, 60 на 40. Це через те, як він рухається, працює під кутами, і він виглядає дуже вражаюче. Тому я ставлю на Усика з невеликою перевагою, але все може статися, – сказав Бенавідес в інтерв’ю Fight Hub TV.

Він сказав, що на рингу Усик нагадує йому Василя Ломаченка. Бенавідес також назвав Ф’юрі чудовим бійцем, “дуже смішним, який змушує його сміятися. За його словами, це має бути чудовий та видовищний бій.

Бій Усик – Ф’юрі перенесли

Бій між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком, який мав відбутися 17 лютого, скасували через травму, яку дістав британець під час спарингу 2 лютого.

Після скасування поєдинку менеджер українця Егіс Клімас назвав британця “довбаним боягузом”, який “зробить усе, щоб не зустрітися з Усиком”.

5 лютого стало відомо, що бій Усик – Ф’юрі у саудівському Ріяді перенесли на 18 травня 2024 року.

Джерело: Fight Hub TV

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